Российские госкорпорации обяжут платить в бюджет 50% цены национализированных активов

Правительство РФ собирается обязать госкорпорации перечислять в казну 50% рыночной стоимости переданных им компаний, которые были национализированы. Соответствующие поправки в Бюджетный кодес, пишет РБК, подготовлены и внесены на рассмотрение Госдумы.

«Установить, что после принятия в 2025 году правительством Российской Федерации решения о передаче государственной корпорации (государственной компании) в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ и иного имущества, поступивших в федеральную собственность (обращенных в доход государства) на основании судебных решений, государственной корпорацией (государственной компанией) обеспечивается перечисление в федеральный бюджет денежных средств в размере 50% от рыночной стоимости переданных активов», — говорится в законопроекте.

Рыночную стоимость активов собираются определять на основании отчета независимого оценщика, проведение такой оценки будет обеспечивать правительство.

Предполагается, что новое правило будет распространяться на активы, переданные госкорпорациям по решению правительства в 2025 году. Госкорпорация должна будет перечислить средства в бюджет в течение трех месяцев после получения соответствующего актива.

Статус госкорпораций имеют «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», ВЭБ.РФ, Агентство по страхованию вкладов, «Роснано» и Государственная корпорация по организации воздушного движения.

В «Росатоме», комментируя проект поправок, заявили, что корпорация всегда действует «в соответствии с применимыми требованиями действующего законодательства». Представитель «Ростеха» сказал, что в госкорпорации не знакомы с инициативой и внимательно ее проанализируют.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину власти России национализировали активы ряда крупных компаний на территории страны, в том числе Danone и Carlsberg. Кроме того, Генеральная прокуратура активно забирает в пользу государства и предприятия российских бизнесменов, например автодилера «Рольф» и ряда предприятий, связанных с военно-промышленным комплексом.

Читайте также

Путин: национализации не будет. Генпрокуратура: а мы уже вернули государству заводы. Путин: что-то в этом есть… «Медуза» рассказывает, как власти отбирают бизнес у россиян (в том числе приватизированный 30 лет назад)

Читайте также

Путин: национализации не будет. Генпрокуратура: а мы уже вернули государству заводы. Путин: что-то в этом есть… «Медуза» рассказывает, как власти отбирают бизнес у россиян (в том числе приватизированный 30 лет назад)