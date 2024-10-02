Путин назначил спикера «парламента» самопровозглашенной ДНР Артема Жогу полпредом президента на Урале

Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО). Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Кремля.

Ранее полпредом в УрФО был Владимир Якушев. В конце сентября он стал сенатором от Тюменской области.

«Под покровом ночи Путин впервые назначил представителя тех, кого он называет „новой элитой“, на высокую должность», — отмечает телеграм-канал Faridaily, который ведут журналисты Фарида Рустамова и Максим Товкайло.

Сразу после сообщения о назначении Жоги пресс-служба Кремля отчиталась, что по объявленной Путиным кадровой программе «Время героев» воевавших в Украине «новые назначения на ответственные должности», в том числе в регионах, получили еще девять человек.

«Еще десять участников программы „Время героев“ получили кадровые предложения о переходе на новые места работы в Администрации президента, федеральных и региональных органах власти, государственных компаниях», — говорится в сообщении.

Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев», предназначенной для «ветеранов и участников спецоперации» в Украине, в ходе послания к Федеральному собранию в феврале 2024-го.

Близкие к администрации президента собеседники «Медузы» еще летом говорили, что некоторые выпускники программы могут получить статусные должности в регионах — или депутатские мандаты.

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