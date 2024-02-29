Путин объявил о кадровой программе «Время героев» для воевавших в Украине

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил о запуске с 1 марта кадровой программы «Время героев», предназначенной для «ветеранов и участников спецоперации».

Те, кто воевал в Украине, подчеркнул он, «не отступят, не подведут и не предадут». Именно они, заявил Путин, являются настоящей элитой, «а не те, кто набили карманы в 1990-х».

«Время героев», сказал он, будет построено по образцу существующих программ — в том числе «Лидеров России» и «Школы губернаторов».

Также «ветераны и участники спецоперации», сказал президент РФ, смогут в приоритетном порядке получить образование в ведущих вузах.

В 2022 году в России был принят закон, облегчающий детям ветеранов вторжения в Украину поступление в вузы. Дети погибших и раненых, в соответствии с документом, могут поступать в университеты без экзаменов, для остальных предусмотрена специальная квота.