Путин объявил о кадровой программе «Время героев» для воевавших в Украине
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил о запуске с 1 марта кадровой программы «Время героев», предназначенной для «ветеранов и участников спецоперации».
Те, кто воевал в Украине, подчеркнул он, «не отступят, не подведут и не предадут». Именно они, заявил Путин, являются настоящей элитой, «а не те, кто набили карманы в 1990-х».
«Время героев», сказал он, будет построено по образцу существующих программ — в том числе «Лидеров России» и «Школы губернаторов».
Также «ветераны и участники спецоперации», сказал президент РФ, смогут в приоритетном порядке получить образование в ведущих вузах.
В 2022 году в России был принят закон, облегчающий детям ветеранов вторжения в Украину поступление в вузы. Дети погибших и раненых, в соответствии с документом, могут поступать в университеты без экзаменов, для остальных предусмотрена специальная квота.