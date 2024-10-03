Минобороны России официально объявило о захвате Угледара в Донецкой области.

Город был взят под контроль подразделениями группировки войск «Восток», добавили в ведомстве.

Бои за город Угледар, расположенный на юго-западе Донецкой области, продолжались с конца марта 2022 года. О его захвате еще в начале недели сообщили российские «военкоры» и Z-блогеры. К концу сентября российские войска почти полностью окружили город, 1 октября глава областной военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин заявил, что армия России вошла в центр Угледара. 2 октября командование оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» сообщило о выходе украинских войск из города.

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