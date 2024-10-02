«Возникла угроза оцепления города». ВСУ подтвердили потерю Угледара

Украинские войска вышли из города Угледар на юго-западе Донецкой области. Об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица».

В ВСУ заявили, что российские войска «в попытке любой ценой взять город под контроль» направили резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных сил Украины.

«В результате действий противника возникла угроза оцепления города. Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара в целях сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий», — говорится в сообщении.

В сводке Минобороны России, опубликованной 2 октября, не говорится о захвате Угледара. Ведомство только сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой области.

1 октября глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин заявил, что российские войска вошли в центр Угледара. В Z-каналах стали появляться видео, на которых военные ВС РФ устанавливают российские флаги в разных частях города.

Как сообщала «Медуза» в своей последней военной сводке, к концу сентября российские войска почти полностью окружили Угледар. Основные силы ВСУ уже покинули город.

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