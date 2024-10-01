Опубликованы видео, на которых российские военные поднимают флаги по всему Угледару. Город, вероятно, полностью захвачен

Российские войска вошли в центр Угледара, где располагается важный укрепрайон ВСУ в южном Донбассе. Об этом в эфире украинских телеканалов заявил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин. Он охарактеризовал ситуацию в городе как крайне тяжелую.

Тем временем в Z-каналах стали появляться видео, на которых военные ВС РФ устанавливают российские флаги в разных частях Угледара. Согласно анализу «Медузы», российские флаги установили в восточной, северной, западной и центральной частях города — это подтверждает геолокация видео. Такие ролики обычно снимают в доказательство того, что город захвачен. Некоторые провоенные телеграм-каналы считают, что украинские войска еще остаются в отдельных частях города. Минобороны РФ официально о захвате города не объявляло.

Как сообщала «Медуза» в своей последней военной сводке, к концу сентября российские войска почти полностью окружили Угледар. Основные силы ВСУ уже покинули город.

До начала полномасштабной войны в Угледаре проживали около 15 тысяч человек, сейчас город практически разрушен.

Подробнее в сводке «Медузы»

Российская армия почти полностью окружила важную «крепость» ВСУ — Угледар. Оборона других городов Донбасса тоже в кризисе Тем временем ВСУ наступают в Курской области. Карта боев на 28 сентября

Подробнее в сводке «Медузы»

Российская армия почти полностью окружила важную «крепость» ВСУ — Угледар. Оборона других городов Донбасса тоже в кризисе Тем временем ВСУ наступают в Курской области. Карта боев на 28 сентября