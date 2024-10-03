Суд отказался отправлять в СИЗО православного блогера и участника войны, обвиняемого в изнасиловании 11-летней девочки

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворить ходатайство следствия и арестовать вернувшегося с войны православного блогера Клауда Роммеля, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным пресс-службы петербургских судов, Роммель обвиняется по статьям об изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста (часть 4 статьи 131 УК), и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (пункт «б» части 4 статьи 132 УК). В сообщении говорится, что потерпевшая — 2013 года рождения.

Роммелю избрали меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части, расположенной в городе Луга Ленинградской области. Она будет действовать до конца его контракта с Минобороны РФ.

О задержании 31-летнего Роммеля стало известно 1 октября. Как писала «Фонтанка», блогер привлек внимание силовиков в феврале 2024 года после того, как в полицию обратилась женщина, заявившая, что 10-летняя девочка проживает в квартире с мужчиной, который не приходится ей родственником. Блогера также заметили в одной постели с ребенком.

Издание сообщало, что в квартире живет и мать ребенка — 46-летняя работница церкви. У нее отдельная комната, а ее дочь живет в комнате с мужчиной. По данным «Фонтанки», 10-летняя девочка «частая героиня роликов» на ютьюб-канале блогера.

Роммель не отрицал, что «трогал ребенка», но утверждал, что «это был всего лишь массаж», пишет «Фонтанка». После того, как следователи начали проверку в отношении мужчины, он уехал на войну в Украине. Там он получил ранение в результате атаки дрона. В настоящее время он проходит лечение. Его задержали на выходе из медицинского учреждения.

На заседании суда Роммель заявил, что собирается вернуться в «зону », чтобы «помогать ребятам».