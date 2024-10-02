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Война Девятьсот пятьдесят второй день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 октября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- В селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области два мирных жителя получили ранения при атаке украинских беспилотников, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в селе Черемошное Белгородского района, водитель госпитализирован с контузией и осколочными ранениями. Минобороны России заявило, что в течение ночи над Белгородской областью были уничтожены шесть украинских беспилотников.
- Российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, сообщил мэр города Игорь Терехов. В Киевском районе повреждены гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. Пострадавших нет. Кроме того, российские военные сбросили авиабомбы на город Дергачи, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По данным врачей, пять человек получили осколочные ранения и острую реакцию на стресс, в их числе — 14-летний мальчик.
- За ночь российские войска атаковали территорию Украины 32 ударными беспилотниками «Шахед», заявили в Воздушных силах ВСУ. 11 дронов были сбиты в Кировоградской, Одесской и Сумской областях. Еще четыре беспилотника вышли из воздушного пространства Украины в направлении России, 10 были локационно потеряно в северных и центральных областях.
- Российские военные убили 16 украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области, утверждает офис генпрокурора Украины. На видео, распространившемся в телеграм-каналах, зафиксировано, как взятые в плен солдаты ВСУ вышли из лесопосадки, а после того, как они выстроились в шеренгу, российские военные открыли по ним огонь на поражение, заявили в прокуратуре. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин назвал это самым массовым известным случаем казни украинских военнопленных на линии фронта.
Ukrinform / SIPA / Scanpix / LETA