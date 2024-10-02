Война Девятьсот пятьдесят второй день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Начинается 952-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой хронике мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.

хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот пятьдесят первый день. Хроника «Медузы»

хроника предыдущего дня войны