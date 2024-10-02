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Угледар захвачен российскими войсками. Бои за «город-крепость» продолжались два с половиной года
Кадры с фронта
2 минуты
12:59, 2 октября 2024
Российские войска захватили Угледар на юго-западе Донецкой области — «город-крепость» ВСУ, бои за который продолжались с марта 2022 года. Оборонявшая город 72-я механизированная бригада ВСУ выдержала несколько крупных штурмов. Однако осенью 2024 года, как
объявила
оперативно-стратегическая группировка ВСУ «Хортица», возникла угроза оцепления города, и высшее командование дало разрешений отвести войска из Угледара. «Медуза» публикует кадры боев за город, которые шли более двух лет.
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