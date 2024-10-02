«Мы ежедневно видим смерть». Украинские волонтеры ищут тела убитых солдат под Славянском. Фотографии

Украинская волонтерская группа «Плацдарм» с 2014 года занимается поисками останков погибших, а также сбором документов и улик, которые могут помочь опознать их. Волонтеры ищут как погибших украинских военных, так и российских солдат. «Мы находим тела российских солдат, местных жителей, которые были замучены и убиты, украинских военных, погибших, защищая независимость Украины. Мы ежедневно видим смерть», — говорил глава «Плацдарма» Алексей Юков в интервью «Громадське» в начале 2024 года. Останки украинцев после опознания отдают родным для захоронения. Останки россиян впоследствии передают российской стороне в обмен на тела украинских солдат. «Медуза» публикует фотографии работы поисковой группы под Славянском в Донецкой области, сделанные 19 сентября.

Внимание! Мы просим впечатлительных людей не смотреть эти снимки.

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Жена и ребенок одного из волонтеров ждут, когда он закончит работу с останками погибших Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

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Война Девятьсот пятьдесят второй день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 2 октября 2024 года

Война Девятьсот пятьдесят второй день. Хроника «Медузы»