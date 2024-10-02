Латвия усилила систему ПВО в граничащем с Россией регионе

Власти Латвии разместили мобильные боевые группы военно-воздушных сил, оснащенные ракетами противовоздушной обороны, в регионе Латгалия, граничащем с Россией. Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс, передает Delfi.

Такое решение принято после того, как 7 сентября в Резекненском крае упал беспилотник. После этого сообщалось, что Латвия усилит противовоздушную оборону на восточной границе.

По словам Спрудса, помимо мобильных боевых групп на восточной границе установили специальные радары, предназначенные для обнаружения беспилотников.

8 сентября Минобороны Латвии сообщало, что в Резекненском крае Латвии, находящемся на востоке страны неподалеку от границы, упал российский беспилотник. Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш утверждал, что это был дрон типа «Шахед», начиненный взрывчаткой. Руководство НВС заявило, что появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против страны, целью дрона была не Латвия. Сообщалось, что дрон влетел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси.