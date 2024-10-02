Генпрокуратура Украины заявила, что российские военные убили 16 пленных солдат ВСУ на покровском направлении

Российские военные убили 16 украинских военнопленных около сел Николаевка и Сухой Яр в Покровском районе Донецкой области, утверждает офис генпрокурора Украины.

На видео, распространившемся в телеграм-каналах, зафиксировано, как взятые в плен солдаты ВСУ вышли из лесопосадки, а после того, как они выстроились в шеренгу, российские военные открыли по ним огонь на поражение, заявили в офисе генпрокурора. Раненых добили автоматной очередью.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин назвал это самым массовым известным случаем казни украинских военнопленных на линии фронта.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в ООН и Международный Красный крест в связи с нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 УК Украины).

В начале сентября телеканал CNN опубликовал два видео, снятых на линии фронта, на которых, как утверждается, российские военные расстреливают сдавшихся в плен солдат ВСУ. Одно из них было снято под Покровском Донецкой области, второе — в Запорожской области. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сказал телеканалу, что с начала войны расследуется 28 подобных инцидентов, в которых погибли 62 украинских военных.

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что происходит на линии фронта в донецкой области

Российская армия захватила Угледар — «город-крепость» ВСУ, который был важным элементом всей украинской обороны в Донбассе Почему ВСУ не удалось удержать позиции? И чем грозит потеря города?