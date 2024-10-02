Кинофестиваль в Цюрихе отменил показы фильма «Русские на войне». В Украине его считают кремлевской пропагандой

Организаторы кинофестиваля в Цюрихе (ZFF) «по соображениям безопасности» отменили публичные показы документального фильма «Русские на войне», снятого режиссером Анастасией Трофимовой на линии фронта с российской стороны.

Фестиваль пройдет с 3 по 13 октября. Изначально планировалось, что первый показ фильма «Русские на войне» для зрителей ZFF состоится 7 октября.

«Безопасность нашей аудитории, гостей, партнеров и сотрудников — главный приоритет ZFF», — говорится в заявлении на сайте фестиваля. Деньги за уже приобретенные билеты будут возвращены зрителям.

Режиссер Анастасия Трофимова в Цюрих не приедет, а организаторы в ответ на запрос Deutsche Welle заявили, что не дают никаких интервью о фильме «Русские на войне».

При этом картина останется в конкурсной программе документального кино ZFF.

Документальный фильм «Русские на войне» выпущен в копродукции Канадой и Францией. Его съемки проходили в течение семи месяцев в 2023 году на территории аннексированных ЛНР и ДНР. Как рассказывала режиссер картины Анастасия Трофимова, никакого разрешения Минобороны России для этого она не получала. Героями фильма стали российские военные, в основном контрактники. Трофимова называет свой фильм антивоенным.

Впервые «Русских на войне» показали 7 сентября во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля. Власти Украины тогда раскритиковали фильм, назвав его «опасным инструментом манипуляции общественным мнением», который «пытается изобразить агрессоров как жертв».

После протестов Киева публичные показы «Русских на войне» отменили на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF). Картину показали на закрытом сеансе для журналистов и представителей киноиндустрии после официального завершения кинофестиваля 17 сентября.

Когда стало известно, что фильм «Русские на войне» планируют показать в Цюрихе, МИД Украины выступил с заявлением, в котором «решительно осудил любые попытки предоставить России культурную площадку, на которой можно было бы обелить ее военные преступления, в то время как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев».

Подробнее об этом фильме

Все переругались из-за фильма «Русские на войне». Его сняли на российской стороне фронта и показали в Венеции Разбираемся с экспертами «Медузы» — военными аналитиками и Антоном Долиным, — как относиться к этой картине

Подробнее об этом фильме

Все переругались из-за фильма «Русские на войне». Его сняли на российской стороне фронта и показали в Венеции Разбираемся с экспертами «Медузы» — военными аналитиками и Антоном Долиным, — как относиться к этой картине