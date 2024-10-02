Российский военный упал с кровати и выдал травму за боевое ранение. Его приговорили к двум с половиной годам условно

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказался удовлетворить апелляционную жалобу российского военного, осужденного по делу о мошенничестве при получении социальной выплаты (часть 4 статьи 159.2 УК). Об этом 2 октября сообщила газета «Коммерсант».

Согласно материалам дела, которые изучили журналисты, военнослужащий из Севастополя Василий К. во время службы в зоне боевых действий в Украине травмировал руку, упав с кровати, когда отдыхал в командном пункте. Затем, по словам военного, он, «опасаясь насмешек со стороны сослуживцев», сообщил командиру, что получил увечье, когда во время воздушного налета спускался в бомбоубежище.

В дальнейшем, получив справки от врачей, он подал рапорт на получение единовременной выплаты до трех миллионов рублей, которая предусмотрена президентским указом. Командование одобрило выплату. Когда деньги уже были выплачены, руководство провело служебное разбирательство. После этого в отношении военнослужащего возбудили уголовное дело.

Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил военного к двум с половиной годам условно и потребовал, чтобы тот возместил материальный ущерб.

Защита обвиняемого в апелляционной жалобе указала, что российские законы не требуют проводить проверки при получении таких выплат. Кроме того, отмечала защита, получение выплаты за падение с кровати законно, поскольку травма получена не в тылу, а в зоне боевых действий. Окружной военный суд, рассмотрев жалобу, оставил в силе решение суда первой инстанции.

Адвокат военного не стал комментировать решение суда.