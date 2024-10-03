«Держаться помогает осознание своей невиновности». Москвич Юрий Коховец, которого посадили на пять лет за участие в уличном опросе, рассказал о первых днях в заключении

«Новая газета» опубликовала письмо политзаключенного, жителя Москвы Юрия Коховца, которого приговорили к пяти годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию за участие в уличном опросе «Радио Свобода». После приговора Коховец находится в московском следственном изоляторе № 4 («Медведь»).

В письме Коховец рассказал, что пришел на заседание Мосгорсуда без вещей, поскольку не ожидал, что судьи ужесточат приговор. Он объяснил, что от отъезда в Европу после начала преследования его «держали» семья, машина, собака и высокооплачиваемая работа дезинсектором.

Самое сложное в СИЗО, по словам заключенного, запомнить имена сокамерников — их у него 39. Иногда ему также бывает сложно объяснить другим заключенным, по какой статье его осудили. «Она тут очень редкая, и все сразу лезут в УК. Очень многие уходят на . И недопонимание, будто я враг, надо объяснять», — пояснил Коховец.

Морально был готов к тюрьме, но до последнего не верил, во что превратилась моя страна, как паровоз мчится в сторону бездны. Не готов, что в XXI веке так тесно в камере, хоть шконки в три яруса ставь, один туалет на целую толпу. Всю систему СИЗО нужно строить с нуля. Потихоньку со всеми вхожу в контакт, играем в шашки и шахматы, веду себя тихо, никому не мешаю. <…> Когда зашел на хату, охренел от количества людей, с любопытством смотрящих. Любой бы наверняка бы охренел. Но уже привык, сходил в баню.

Держаться помогает осознание своей невиновности. Меня ждет семья, любимая собака Алиса. Это английский кокер-спаниель. Ей 12 лет. Она очень тоскует и все понимает. Пока на 5 лет есть план: после 1/3 срока — уйти на ПТР и потом на ½ по УДО. Может, произойдет обмен, как Яшина, события из-за очень ускорились. Смотрю на происходящее как на фантастический фильм о судьбах людей. Какие только залеты по глупости! Сидит месяцами куча молодых лбов, когда в стране кадровый голод. <…>

Смотрю только в будущее. Да, если бы вышел из другого выхода метро или не подошел к репортерам… Но внутри горело, выплеснул пар на все происходящее. Сейчас очень жесткие наказания и законы. Не надо геройствовать! С героями только огромные проблемы для семьи и близких. Надо ждать.

Коховец также поблагодарил волонтеров, которые передали ему в СИЗО сумку с теплыми вещами в первые дни заключения, отметив, что без них он бы замерз. Сейчас он ждет свои теплые вещи от родных.

Краудфандинговый сервис помощи политическим заключенным «Заодно» собирает 90 тысяч рублей на оплату работы адвоката Коховца в кассации. «Заодно» — это платформа поддержки подзащитных «ОВД-Инфо». Правозащитники утверждают, что в рамках сервиса желающие могут безопасно поддержать политзаключенных напрямую.

Статья о «фейках», как и статья о повторной «дискредитации» армии РФ, появилась в Уголовном кодексе вскоре после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. По оценкам «ОВД-Инфо», с начала войны в России дела по уголовной статье о «фейках» возбудили в отношении 330 человек.

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