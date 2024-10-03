В Курчатове, где находится Курская АЭС, сбит украинский беспилотник, заявил губернатор. В спецслужбах Украины атаку отрицают

В районе города Курчатов в результате падения украинского беспилотника, подавленного средствами радиоэлектронной борьбы, произошли взрывы в хозяйственной постройке, «не имеющей отношения к Курской АЭС», сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Телеграм-каналы Mash и Shot заявили, что украинские дроны пытались атаковать Курскую АЭС. По данным Mash, в атаке кроме беспилотников также участвовали четыре ракеты, все они были сбиты.

Телеграм-канал Baza утверждает, что несколько беспилотников попытались атаковать склад в Курчатове и, миновав Курскую АЭС по пути, упали в районе улицы Энергетиков в шести километрах от станции.

Источники телеканала «Суспільне» в украинских спецслужбах отрицают попытки ВСУ атаковать Курскую АЭС. Об этом же заявил глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. «Конечно, никто не бил по АЭС, в этом нет целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. При чем здесь обстрел АЭС? Она далеко», — сказал Коваленко.

«Важные истории», изучив фотографии, пришли к выводу, что место, над которым поднимается дым от взрывов, находится в районе парка «Теплый берег», расположенного вдоль пруда-охладителя АЭС. Сама станция находится примерно в пяти километрах.

В Федеральном медико-биологическом агентстве заявили, что измерения радиационного фона в Курчатове не превышают естественных уровней, передает ТАСС. В пресс-службе Росэнергоатома агентству сказали, что Курская АЭС работает в штатном режиме.