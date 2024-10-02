Войска РФ нанесли удар по Харькову. Поврежден пятиэтажный дом, есть пострадавшие

Российские военные поздно вечером 2 октября нанесли удары корректируемыми авиационными бомбами по Харькову, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, одна из бомб попала в жилой пятиэтажный дом между третьим и четвертым этажами. На месте обстрела произошел пожар, есть разрушения. Также загорелись не менее 10 автомобилей. Другая бомба, рассказал Синегубов, упала в лесополосе.

Жильцов дома эвакуируют спасатели. По предварительным данным, ранения получили девять человек, в том числе трехлетняя девочка.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что под обстрел Шевченковскому и Киевскому районам. Украинские телеграм-каналы опубликовали фотографии и видео последствий удара.

«Чтобы такие российские удары прекратились, Украина должна получить необходимую и, главное, достаточную помощь от мира, от партнеров. Каждый лидер точно знает, что надо делать. Важно быть решительными», — прокомментировал последствия обстрела президент Украины Владимир Зеленский.