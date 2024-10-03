Православная гимназия Владикавказа уволила учительницу, пришедшую на линейку в одежде цветов украинского флага

Учительницу младших классов православной гимназии имени Аксо Колиева во Владикавказе Светлану Коцоеву уволили после того, как она пришла на линейку в желтой юбке и синей блузке, рассказал протодиакон Андрей Кураев.

По словам Кураева, уволить Коцоеву распорядился архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим, увидевший ее на линейке. После этого директор гимназии предложил учительнице написать заявление на увольнение по собственному желанию, утверждает Кураев.

Увольнение Коцоевой подтвердил источник издания «Кавказский узел», а также источник «Кавказ.Реалии», близкий к гимназии. По словам собеседника «Кавказского узла», директор сообщил учительнице, что она должна написать заявление, потому что гимназия находится «под юрисдикцией епархии».

Коллеги Коцоевой вступились за нее и 8 сентября пришли на службу, которую вел архиепископ Герасим, потребовавший увольнения, пишет «Кавказ.Реалии». Тот заявил, что «все решит», но на следующий день секретарь епархии сказал Коцоевой, что ей надо искать новое место работы.

На сайте гимназии в 2021–2022 учебном году Коцоева упоминалась как классный руководитель второго класса. «Кавказ.Реалии» отмечают, что в гимназии она проработала 12 лет и была руководительницей первого класса, набравшегося в этом году, а также пятого класса.