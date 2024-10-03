Украина после начала полномасштабного вторжения войск РФ стала самой заминированной страной в мире. «В Украине, из-за характера и интенсивности конфликта, мы часто видим ампутацию двух, трех или даже всех четырех конечностей, и многим из раненых от 20 до 30 лет», — говорил заместитель главы ООН по миротворческим операциям и председатель Межучрежденческой координационной группы по вопросам разминирования Жан-Пьер Лакруа. Мины, оставшиеся в местах боев, подчеркивал он, угрожают гражданскому населению. Украинские спасатели постоянно проводят операции по разминированию, однако от мин и неразорвавшихся боеприпасов, в том числе кассетных, территорию страны предстоит очищать еще многие годы, потратив на это огромные средства.

Святогорск, Донецкая область. Леса , где укрываются военные, например, под Святогорском, становятся целью наиболее сильных обстрелов и местом тяжелых боев, после которых остаются неразорвавшиеся снаряды и мины. 27 сентября 2024 года Pierre Crom / Getty Images

Разбитая военная техника в лесу под Святогорском, который был оккупирован Россией в марте 2022-го, а в сентябре того же года освобожден ВСУ. На местах боев под Святогорском работают украинские саперы. 27 сентября 2024 года Pierre Crom / Getty Images

Украинские саперы исследуют лес в поисках мин и неразорвавшихся боеприпасов. 27 сентября 2024 года Pierre Crom / Getty Images

Окрестности Святогорска, где шли бои. 27 сентября 2024 года Pierre Crom / Getty Images

Украинский сапер под Святогорском. 27 сентября 2024 года Pierre Crom / Getty Images

Очищать поля от мин и снарядов помогает специализированная техника GCS-200. Такие машины Украине передавали западные союзники. В частности, GCS-200 входила в пакет американской помощи, который США передали Украине в июне. Pierre Crom / Getty Images

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