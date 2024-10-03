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Украина — самая заминированная страна в мире. Саперы очищают места боев от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Фотографии
Источник: Meduza
Украина после начала полномасштабного вторжения войск РФ стала самой заминированной страной в мире. «В Украине, из-за характера и интенсивности конфликта, мы часто видим ампутацию двух, трех или даже всех четырех конечностей, и многим из раненых от 20 до 30 лет», — говорил заместитель главы ООН по миротворческим операциям и председатель Межучрежденческой координационной группы по вопросам разминирования Жан-Пьер Лакруа. Мины, оставшиеся в местах боев, подчеркивал он, угрожают гражданскому населению. Украинские спасатели постоянно проводят операции по разминированию, однако от мин и неразорвавшихся боеприпасов, в том числе кассетных, территорию страны предстоит очищать еще многие годы, потратив на это огромные средства.