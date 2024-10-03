Владимир Путин заявил, что поддерживает введение «Разговоров о важном» для детей дошкольного возраста.

«У нас есть такие выражения: „впитал с молоком матери“ или „усвоил с младых ногтей“. Это все говорит о том, что в самом раннем возрасте определенные базовые вещи мы ребенку должны закладывать», — сказал Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года».

По его словам, работать с детьми надо, исходя из их уровня развития. «Базовые ценности аккуратно, доступно для такого возраста надо, конечно, доводить аккуратненько до самых маленьких детей, связывая понятия родины, страны с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой, младшим или старшим. Это правильная и очень нужная работа. Я вас, безусловно, поддерживаю», — заявил президент в ответ одной из участниц встречи, выдвинувшей это предложение.

«Разговоры о важном» ввели в школах с 2022 года. Их проводят раз в неделю перед первым уроком — сразу после церемонии поднятия флага и исполнения гимна, также ставшей обязательной во всех государственных школах. В методичках, опубликованных Минпросвещения, говорилось, что ученикам будут рассказывать в том числе о любви к родине, а с пятого класса — про .

Тема «специальной военной операции» регулярно появляется и в «разговорах о важном» для старшеклассников. Например, в октябре 2024 года, как обратило внимание «Агентство», в школах запланирован урок, на котором ученики должны будут привести примеры, доказывающие, что «русский солдат никогда не вступал в чужие столицы как завоеватель». Одним из примеров обязательно должно стать вторжение российских войск в Украину.

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