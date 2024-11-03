Война Девятьсот восемьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»

Покровск — одна из целей российского наступления в Донбассе. Бои идут в нескольких километрах от города, а сам он постоянно подвергается обстрелам.

В конце октября в Покровске, по официальным данным, оставалось 12 тысяч человек, при том что в июне речь шла о почти 52 тысячах (до начала полномасштабной войны в райцентре и близлежащих селах жили более 80 тысяч человек).

Власти призывают остающихся в городе людей эвакуироваться; по словам главы местной администрации Сергея Добряка, в Покровске разрушены 80% энергетической инфраструктуры, часть города обесточена, и из-за обстрелов ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение. Власти предупреждают, что отопительного сезона в городе не будет, и может сложиться ситуация, при которой доставать людей из-под завалов будет некому.

фотохроника войны

В Покровске из-за постоянных обстрелов проблемы с водой и светом — и нет отопления. Но в городе остаются 12 тысяч жителей. Вот как выглядит их жизнь Фотографии

фотохроника войны