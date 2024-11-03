Война Девятьсот восемьдесят четвертый день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 ноября читайте здесь.
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Фотографии из Покровска — города в Донецкой области, который пытаются захватить войска РФ. Из-за обстрелов у жителей проблемы с водой и светом, в городе не будет отопления зимой.
Покровск — одна из целей российского наступления в Донбассе. Бои идут в нескольких километрах от города, а сам он постоянно подвергается обстрелам.
В конце октября в Покровске, по официальным данным, оставалось 12 тысяч человек, при том что в июне речь шла о почти 52 тысячах (до начала полномасштабной войны в райцентре и близлежащих селах жили более 80 тысяч человек).
Власти призывают остающихся в городе людей эвакуироваться; по словам главы местной администрации Сергея Добряка, в Покровске разрушены 80% энергетической инфраструктуры, часть города обесточена, и из-за обстрелов ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение. Власти предупреждают, что отопительного сезона в городе не будет, и может сложиться ситуация, при которой доставать людей из-под завалов будет некому.
Главное за ночь и утро
- Российские беспилотники ночью атаковали Украину, в том числе Киев и Киевскую область, сообщили местные власти. Согласно заявлению городской администрации, все дроны были сбиты; в Шевченковском районе Киева из-за падения обломков были повреждены дорожное покрытие и электросети, в нескольких зданиях взрывной волной выбило стекла.
- В Крыму в ночь на 3 ноября местные жители сообщали о взрывах. По данным издания «Крымский ветер», громкие взрывы слышали в Севастополе, в Симферополе и Симферопольском районе, а также в Сакском и Красногвардейском районах. Власти аннексированного полуострова об атаках в регионе не сообщали.
- Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение ночи 19 украинских беспилотников, большинство из которых оказались на территории Ростовской области (также дроны, согласно сообщению, были сбиты в Белгородской и Волгоградской областях).
- Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что 16 беспилотников сбили в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. Пострадавших и повреждений, по его словам, нет.
- Проект DeepState, близкий к министерству обороны Украины, заявил, что Россия оккупировала Кураховку и Шахтерское в Донецкой области. Накануне о занятии Кураховки объявило Минобороны РФ. Кураховка расположена рядом с городом Курахово — главным логистическим узлом ВСУ в южной части Донбасса.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина «всегда готова к проведению обменов военнопленными» и что он «желает получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки украинских военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть». Так Лубинец отреагировал на сообщение МИД РФ, согласно которому Украина в 2024 году якобы отказалась принять около 700 военнопленных.
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