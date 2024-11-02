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Война Девятьсот восемьдесят третий день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 1 ноября читайте здесь.
Новые материалы «Медузы», связанные с войной:
- Пересказ статьи The New York Times о том, что США сомневаются, что Украина может остановить российское наступление.
Главное к утру
- Российские беспилотники атаковали Киев в ночь на 2 ноября, в городе работали средства ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, в Святошинском районе Киева в результате падения обломков произошел пожар в 16-этажном жилом доме. В ГСЧС Украины в то же время заявили, что «в результате атаки БПЛА произошло возгорание на площади 50 квадратных метров», огонь потушили. В доме частично разрушены квартиры на 15 и 16 этажах, из здания эвакуировали 18 человек. По словам мэра Киева Виталия Кличко, ранены два человека. Возможно частичное разрушение верхних этажей, заявил Попко. В Соломенском районе Киева обломки упали на территории жилой застройки, в нескольких домах выбило окна, повреждены автомобили.
- Российская армия вечером 1 ноября нанесла ракетный удар по месту дислокации украинской полиции в одном из районов Харькова, сообщили власти Украины. По уточненным данным МВД Украины, в результате атаки погиб полицейский, пострадали 36 сотрудников полиции, спасатель и девять мирных жителей. Повреждены 20 жилых домов и шесть нежилых зданий, 19 транспортных средств.
- Российская армия вечером 1 ноября атаковала ударным дроном многоэтажный жилой дом в Сумах, сообщил городской совет. По данным властей, пострадали пять человек, в том числе беременная женщина.
- Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил в ночь на 2 ноября, что российские военные оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области.
Фото на обложке: Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA