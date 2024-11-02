Война Девятьсот восемьдесят третий день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 983-й день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за ключевыми событиями, связанными с войной.

Хроника предыдущего дня войны

Война Девятьсот восемьдесят второй день. Хроника «Медузы»

Хроника предыдущего дня войны