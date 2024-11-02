МИД России утверждает, что Киев отказался принять около 700 украинских военнопленных

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина в 2024 году отказывалась принимать некоторых украинских военнопленных, предложенных для обмена. Об этом Захарова сообщила на брифинге 2 ноября, пишет ТАСС.

По словам представителя МИД, министерство обороны РФ в этом году предложило украинской стороне для обмена 935 украинских военнопленных, но Киев согласился принять только 279 человек.

Захарова утверждает, что Киев отказывается принимать пленных из подразделения охраны Чернобыльской АЭС, а также из нескольких бригад территориальной обороны — 102, 111, 118 и 126-й.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что официальная Москва «никогда не отказывалась от диалога по вопросу обмена пленными».

На фоне заявлений Захаровой уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова через соцсети призвала Украину «вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными».

Власти Украины на момент публикации эти заявления не комментировали.

Информация Марии Захаровой о количестве украинских военнопленных, предложенных Россией для обмена, не совпадает с данными самого министерства обороны РФ. Согласно официальным сообщениям Минобороны РФ, опубликованным в телеграм-канале ведомства, Россия и Украина с начала 2024 года девять раз обменивались пленными. За это время Россия, как утверждается, передала Украине украинских военнопленных. В чем причина расхождения между данными Минобороны и словами Захаровой не ясно: в первом случае идет речь о фактически обменяных военнопленных, во втором о людях, по которым «были переданы предложения о передаче» в украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Власти Украины сообщили в октябре, что Россия не вернула тело журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену. Тело журналистки планировали вернуть в рамках обмена между Россией и Украиной, но этого не произошло.