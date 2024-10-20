Власти Украины сообщили, что Россия не вернула тело журналистки Виктории Рощиной в рамках обмена 18 октября

Россия не вернула Украине тело погибшей журналистки Виктории Рощиной в рамках обмена телами погибших 18 октября. Об этом рассказал изданию «Суспiльне» представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Он заявил, что штаб «делает все возможное и невозможное для того, чтобы мы смогли получить все ответы на вопросы, которые всех в нашем обществе волнуют».

«Началась работа по поводу репатриации тела сразу после сообщения о смерти Виктории Рощиной. Эта работа ведется. К сожалению, это все зависит от противоположной стороны, поэтому точной даты репатриации, мы сказать, к сожалению, не можем», — заявил Яценко.

Последний обмен телами погибших между Россией и Украиной прошел 18 октября.

О гибели Рощиной в России стало известно 10 октября. В Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными сообщали, что журналистку перевозили в московский изолятор «Лефортово» и собирались вернуть домой в рамках обмена пленными с Россией. По данным украинского издания «Грати», 10 октября отцу Рощиной пришло письмо от Минобороны России, датированное 2 октября 2024 года. В нем указана дата смерти журналистки — 19 сентября. В письме также говорится, что ее тело передадут украинской стороне «в рамках обмена телами задержанных лиц».

Читайте также

В российском плену умерла украинская журналистка Виктория Рощина Год назад ее похитили на оккупированной РФ территории Украины — и должны были вернуть домой в результате обмена

Читайте также

В российском плену умерла украинская журналистка Виктория Рощина Год назад ее похитили на оккупированной РФ территории Украины — и должны были вернуть домой в результате обмена