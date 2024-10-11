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Власти Украины начали расследование гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену. Как сообщил Офис генпрокурора Украины, уголовное производство по части 1 статьи 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), которое завели по факту исчезновения Рощиной на оккупированных РФ территориях в 2023 году, переквалифицировали на более тяжкую, вторую часть той же статьи — нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

О гибели Рощиной в России стало известно 10 октября. Первым об этом рассказал в телеграме депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин со ссылкой на сообщение, которое получил отец журналистки Владимир Рощин от российской стороны. По словам депутата, Рощина погибла при этапировании из Таганрога в Москву. Позже Юрчишин отметил, что информация требует подтверждения со стороны Украины — и удалил оба сообщения.

Затем гибель Рощиной подтвердили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Оказалось, что журналистку перевозили в московский изолятор «Лефортово» и собирались вернуть домой в рамках обмена пленными с Россией. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что обмен Рощиной должен был пройти «в ближайшее время», но не уточнили, когда именно.

По данным украинского издания «Ґрати», 10 октября отцу Рощиной пришло письмо от Минобороны России, датированное 2 октября 2024 года. В нем указана дата смерти журналистки — 19 сентября. В письме также говорится, что ее тело передадут украинской стороне «в рамках обмена телами задержанных лиц». Обстоятельства и причины смерти Рощиной в этом письме не сообщаются. Власти Украины также не знают, как умерла журналистка. Российская сторона публично ситуацию не комментировала. 6 октября Рощиной должно было исполниться 28 лет.

Виктория Рощина с начала полномасштабного российского вторжения в Украину готовила репортажи для Hromadske, «Украинской правды», «Радио Свобода» и других изданий. В марте 2022 года ее задержали сотрудники ФСБ России, когда она выезжала из Бердянска на юге Запорожской области в направлении Мариуполя (Донецкая область). За день до этого вышел репортаж журналистки из Энергодара (Запорожская область). Журналистку удерживали 10 дней и отпустили после того, как она записала на видео заявление, что не имеет претензий к российской спецслужбе. В 2022 году Международный женский медийный фонд наградил ее премией «За мужество в журналистике».

Редакция Hromadske, где Рощина работала в 2017-2022 годах, так пишет о журналистке в материале, посвященном памяти о ней:

Она была из тех журналистов, которые не ждут редакционного задания. Только что-то происходило, Вика была уже там. На митингах, столкновениях, местах убийств. Она бралась за сложные вызовы, любила правоохранительную тематику, посещала скандальные и важные судебные заседания. Время и география были для нее неважны — в любой момент Виктория была готова отправляться в командировку еще до того, как ей сказали, что нужно ехать. У нее не было выходных, отпусков, больничных <…>

23 февраля 2022 года Виктория была в Счастье Луганской области. Она поехала туда накануне полномасштабного вторжения, потому что понимала — вот-вот что-то произойдет, поэтому отправилась поближе к линии фронта.

С началом полномасштабной войны Вика снимала видео и писала статьи из горячих точек на востоке и юге Украины. За первые две недели успела сделать репортаж из Гуляйполя, которое было тогда под постоянными обстрелами, и из Запорожья, к которому приближались россияне; поговорить с эвакуированными жителями Волновахи и рассказать миру, как живет временно оккупированный Энергодар.

В начале августа 2023 года Рощина пропала, как сообщалось, во время командировки на оккупированную часть Запорожской области. Там она готовила материал о ситуации на Запорожской АЭС и последствиях разрушения Каховской ГЭС, а также о том, как российские власти проводят «выборы» на захваченной территории. В последний раз Рощина вышла на связь с родителями 3 августа, сообщив, что прошла несколько пограничных проверок, но не уточнив, где именно находится.

Минобороны РФ только спустя девять месяцев сообщило в ответ на запрос семьи журналистки, что Рощина «задержана и находится на территории России». При этом российская сторона не уточнила, где именно удерживали журналистку, в каком юридическом статусе, в чем ее подозревают или обвиняют. В Международном комитете Красного креста отцу журналистки подтвердили, что его дочь в плену, но доступа к ней нет. Власти Украины считали Рощину попавшей в плен.

Исполнительный директор «Медийной инициативы за права человека» Татьяна Катриченко после гибели журналистки заявила, что Рощину держали в исправительной колонии № 77 в Бердянске и СИЗО № 2 в Таганроге, где к украинским заключенным применяют пытки. «Оба места с первых месяцев полномасштабного вторжения россияне используют для содержания как украинских военных, так и гражданских, в частности, женщин», — отметила Катриченко. По ее словам, в изоляторе Таганрога журналистку держали в одиночной камере. Откуда у нее эта информация, правозащитница не уточнила.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в связи с гибелью Рощиной потребовал, чтобы международное сообщество оказало давление на Россию. «Незаконные задержания и похищения журналистов — оружие РФ против свободы слова. Россия в очередной раз нарушила Женевские конвенции и международное гуманитарное право. Международное сообщество должно давить на Россию, чтобы все виновные в преступлениях были привлечены к ответственности», — заявил он.

Журналистские организации выпустили заявления в связи с сообщениями о гибели Рощиной и выразили соболезнования ее семье. «Репортеры без границ» (RSF) призвали к расследованию смерти украинской журналистки, отметив, что власти РФ должны обнародовать обстоятельства задержания и гибели Рощиной.

«Смерть Виктории — это не просто потеря замечательной женщины, но и бесстрашного свидетеля истории. Независимо от причины ее смерти, мы можем с уверенностью сказать, что ее жизнь была отнята, потому что она осмелилась говорить правду. Мы надеемся, что ее смерть не будет напрасной: международное сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы она прекратила преследовать журналистов и заглушать свободу прессы», — заявил Международный женский медийный фонд (IWMF).

Президент Украины Владимир Зеленский упомянул гибель Рощиной, рассказывая о своей встрече с папой римским Франциском. 11 октября они провели переговоры в Ватикане, в ходе которых в том числе обсудили вопрос возвращения домой пленных украинцев. Зеленский отметил, что гибель Рощиной «для многих украинских журналистов — настоящий удар». «В российском плену остаются еще много других журналистов, общественных деятелей, руководителей общин с оккупированной территории, даже просто обычных людей, которые были захвачены во время российской оккупации», — добавил он.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину от российской агрессии пострадали около 100 украинских и международных журналистов, отмечает RSF. 19 из них власти России до сих пор удерживают. При этом о части задержанных журналистов ничего не известно — российская сторона отказывается предоставлять какую-либо информацию, пишет организация.

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