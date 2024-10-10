ГУР: украинская журналистка Виктория Рощина, пропавшая на оккупированной РФ территории, была включена в списки на обмен. Власти Украины информацию о ее смерти не получали

Украинская журналистка Виктория Рощина, которая пропала на оккупированной РФ территории Украины летом 2023 года, была включена в списки на обмен, рассказал «Суспільне» представитель военной разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов.

По его словам, Рощина была «в соответствующих базах, реестрах с украинской стороны». «Координационный штаб делал все возможное, чтобы вернуть ее домой. Ее возвращение было согласовано и последняя информация, которая известна, ее этапировали в „Лефортово“ с целью подготовки возвращения домой», — заявил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что в ближайшее время журналистка должна была вернуться в Украину, но когда именно должен был пройти обмен — он говорить отказался.

Комментируя сообщение о возможной смерти Рощиной в РФ, Юсов сказал, что официально Украина не получала информацию и подтверждение о смерти журналистки. «Нам известна информация о вероятной гибели Виктории Рощиной. Официального подтверждения нет, оно нуждается в проверке. Официального сообщения со стороны государства-агрессора также нет», — отметил он.

Ранее 10 октября председатель комитета Верховной рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин сообщил, что отец Рощиной получил официальную информацию от российских властей о смерти дочери. Как утверждалось, она умерла при этапировании из Таганрога в Москву. Позже он удалил пост об этом. Юрчишин также написал, что ждет подтверждения сообщения о гибели Рощиной от украинских правоохранительных органов. Но и этот пост был удален.

Виктория Рощина с начала полномасштабного российского вторжения в Украину готовила репортажи для Hromadske, «Украинской правды» и «Радио Свобода». В марте 2022 года ее задержали сотрудники ФСБ, когда она выезжала из Бердянска в направлении Мариуполя. Журналистку удерживали десять дней, после чего отпустили. В 2022 году Международный женский медийный фонд наградил ее премией «За мужество в журналистике».

В августе 2023-го Рощина пропала без вести во время подготовки репортажа на оккупированных РФ территориях Украины. По словам Владимира Рощина, в конце июля его дочь выехала из Украины в Польшу, а затем собиралась через Россию попасть на оккупированный восток Украины. Лишь в мае 2024-го Минобороны РФ в ответ на запрос родителей журналистки сообщило, что российские власти удерживают Рощину в заключении на территории России. Под каким предлогом ее задержали, неизвестно.

История Рощиной и других украинских журналистов, задержанных или похищенных властями РФ

На оккупированных территориях арестовывают и похищают украинских журналистов «Новая газета Европа» рассказала истории некоторых из них

История Рощиной и других украинских журналистов, задержанных или похищенных властями РФ

На оккупированных территориях арестовывают и похищают украинских журналистов «Новая газета Европа» рассказала истории некоторых из них