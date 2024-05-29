На оккупированных территориях арестовывают и похищают украинских журналистов «Новая газета Европа» рассказала истории некоторых из них

Не менее 28 сотрудников украинских медиа и гражданских журналистов находятся в заключении на территории России и на оккупированных территориях. Такие данные приводит Национальный союз журналистов Украины. Кто-то из них работал в Крыму до полномасштабного вторжения российских войск, кто-то пытался рассказывать о жизни украинских городов под оккупацией. «Новая газета Европа» рассказывает про некоторых из них.

Виктория Рощина

18 марта 2022 года украинское издание «Громадське» сообщило, что его журналистка Виктория Рощина пропала во время командировки на оккупированные российской армией территории Украины и была задержана сотрудниками ФСБ. Рощина, которая также сотрудничала с «Украинской правдой» и «Радио Свобода», перестала выходить на связь 12 марта, в тот день она находилась в Бердянске и планировала добраться до Мариуполя. За день до этого вышел репортаж журналистки из Энергодара (Запорожская область). Через 10 дней Рощину отпустили, это произошло после того, как она записала на видео заявление, что не имеет претензий к российской спецслужбе.

В начале августа 2023 года Рощина пропала во время командировки на оккупированную часть Запорожской области. Как отмечает «Ґрати», там она собирала материал для публикаций о проведении российскими властями «выборов», а также о последствиях разрушения Каховской ГЭС и ситуации на Запорожской АЭС. В течение девяти месяцев родственники журналистки пытались ее отыскать. Они обращались в различные инстанции, в том числе к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, но ответа не получили. В конце мая стало известно, что отец журналистки Владимир Рощин получил письмо от российского Минобороны, в котором говорилось, что Рощина «задержана и находится на территории РФ». В ответе министерства, как пишет «Ґрати», не уточняется, где именно содержится журналистка, в каком юридическом статусе, в чем ее подозревают или обвиняют.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными указал статус Виктории Рощиной на своем сайте как «плен».

Дмитрий Хилюк

Журналист Дмитрий Хилюк работал в Киеве в издании УНИАН. 1 марта 2022 года он написал в соцсетях, что российские войска зашли в село Козаровичи Киевской области, где он находился вместе с семьей. 3 марта журналиста и его отца Василия задержали российские военные, когда те вышли из укрытия, чтобы посмотреть на их дом, поврежденный в результате обстрела. Василия Хилюка освободили через восемь дней, а местонахождение Дмитрия долгое время оставалось неизвестным.

По данным «Медийной инициативы за права человека», на которую ссылается «Ґрати», Хилюка держали вместе с другими задержанными на складах в Козаровичах и поселке Дымер Киевской области. Отступая, российские военные забрали их с собой. В мае того же года правозащитники предполагали, что журналист находится в тюрьме в Новозыбкове в Брянской области.

«Репортерам без границ» удалось пообщаться с мужчиной, освобожденным из плена в январе 2024 года, который рассказал, что в мае 2023 года его этапировали вместе с Хилюком из Новозыбкова в исправительную колонию № 7 в поселке Паки Владимирской области. Летом 2023 года представитель Международного комитета Красного Креста связался с родственниками журналиста и сообщил, что ему удалось встретиться с Хилюком в российском СИЗО.

23 февраля 2024 года «Репортеры без границ» выпустили заявление с требованием к России предоставить информацию о том, что Хилюк жив. О нем не было известий с мая 2023 года. В начале апреля представители организации сообщили, что получили ответ от Минобороны РФ, в котором говорилось, что украинский журналист «задержан и находится на территории РФ». Место его содержания в документе не раскрывается. При этом там содержится перечень гарантий, полагающихся военнопленным. «Ґрати» отмечает, что Хилюк не был военнослужащим.

Ирина Левченко

В конце мая 2023 года «Центр журналистских расследований» сообщил, что в оккупированном Мелитополе похитили журналистку Ирину Левченко и ее мужа Александра. Связь с ними пропала после 6 мая. Как пишет издание «Телеграф», для которого писала Левченко, после захвата Мелитополя российскими войсками журналистка решил уйти из профессии ради собственной безопасности. Сестра Ирины Елена рассказала, что Александр смог передать записку, в которой сообщил, что его обвиняют в «терроризме».

Ирина Левченко занималась журналистикой с 1981 года. Она работала в заводских многотиражках, мелитопольской районной газете «Новый день», а также была корреспондентом областных и федеральных печатных изданий.

Георгий Левченко и Анастасия Глуховская

По данным украинских СМИ, сотрудники ФСБ задержали Георгия Левченко в Запорожье 20 августа 2023 года. Тогда же задержали Анастасию Глуховскую — ее схватили люди в военной форме и балаклавах. Об их задержании стало известно только в октябре 2023 года. До начала полномасштабной войны Глуховская работала репортером в РИА-Мелитополь. Левченко был администратором телеграм-канала, связанного с этим изданием. Мелитопольская журналистка Светлана Зализецкая утверждает, что Левченко обвиняют в «терроризме». Где находятся задержанные журналисты, неизвестно.

Владислав Есипенко

55-летний Владислав Есипенко — гражданин Украины и России. Он работал в Крыму, занимался социальными и экологическими темами, снимал опросы местных жителей, сотрудничал с изданием «Крым.Реалии» (проект «Радио Свобода»). ФСБ задержала Есипенко в Крыму в марте 2021 года. Сообщалось, что у него в автомобиле якобы обнаружили самодельное взрывное устройство. Журналиста обвинили в незаконном хранении и переделке взрывных устройств. Как писал «Интерфакс», речь идет о гранате. По утверждению ФСБ, Есипенко по заданию украинской разведки якобы снимал в Крыму места массового пребывания людей и объекты жизнеобеспечения.

Есипенко сначала дал признательные показания, а затем отказался от них, заявив об избиениях и пытках, в том числе о пытках током. По данным «Крым.Реалии», после задержания к журналисту почти месяц не допускали независимых адвокатов.

16 февраля 2022 года Симферопольский районный суд Крыма приговорил Владислава Есипенко к шести годам лишения свободы.

Геннадий Осьмак

Бывший главный редактор сайта «Новый визит» (город Геническ в Херсонской области Украины). О задержании Осьмака российские СМИ и телеграм-каналы сообщили в марте 2023 года. Телеграм-канал Mash называл его «пиарщиком нацбатальона ВСУ крымских татар, который призывал к блокаде Крыма». Задержали журналиста в Херсонской области. Канал утверждал, что Осьмака обвиняют в «участии в незаконном вооруженном формировании».

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