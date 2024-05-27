Минобороны РФ впервые признало, что держит в плену украинскую журналистку Викторию Рощину. Она пропала почти год назад

Российские власти впервые подтвердили, что удерживают в заключении украинскую журналистку Викторию Рощину, пропавшую в августе 2023 года, пишет Национальный союз журналистов Украины. Об этом сообщается в письме, полученным отцом журналистки Владимиром Рощиным в ответ на запрос в Минобороны РФ.

«По имеющимся сведениям, Рощина Виктория Владимировна, 6.10.1996 года рождения, задержана и находится на территории Российской Федерации», — говорится в письме, подготовленным российской военной полицией и датированным 17 апреля 2024 года.

Владимир Рощин также обращался в Международный комитет Красного креста, который подтвердил, что его дочь находится в плену, но доступа к ней пока нет.

Виктория Рощина с начала полномасштабного российского вторжения готовила репортажи для «Громадьске», «Украинской правды», «Радио Свобода». В марте 2022 года Рощину задержали сотрудники ФСБ России, когда она выезжала из Бердянска в направлении Мариуполя. Тогда журналистку удерживали десять дней, после чего отпустили. В 2022 году Международный женский медийный фонд наградил ее премией «За мужество в журналистике».

В августе 2023 года Виктория Рощина пропала без вести во время подготовки репортажа на временно оккупированных территориях Украины. По словам Владимира Рощина, 27 июля его дочь выехала из Украины в Польшу, а затем она собиралась через Россию попасть на оккупированный восток Украины. В последний раз она выходила на связь с родителями 3 августа. Родственники Виктории Рощиной подавали запрос в оккупационную прокуратуру Мариуполя — там сообщали, что в отношении журналистки не заводили какие-либо уголовные дела. Обращения родственников в Генпрокуратуру, Следственный комитет и аппарат омбудсмена по правам человека РФ остались без ответа.

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