Украинская журналистка Виктория Рощина пропала, когда ехала на оккупированный восток Украины

26-летняя украинская журналистка Виктория Рощина пропала без вести во время подготовки репортажа на временно оккупированной территории. Об ее исчезновении сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на семью Рощиной.

Отец журналистки Владимир Рощин рассказал, что 27 июля дочь выехала из Украины в Польщу, затем она собиралась через Россию попасть на оккупированный восток Украины. В последний раз она вышла на связь с родителями 3 августа: Рощина сообщила, что прошла несколько пограничных проверок, но не уточнила, где находится.

Facebook Виктории Рощиной

Отец журналистки утверждает, что, по данным украинских спецслужб, Викторию Рощину задержали представители России и она может находиться в одной из российских колоний.

Международный женский медийный фонд (IWMF) заявил, что «крайне обеспокоен» безопасностью Рощиной, и призвал международное сообщество привлечь внимание к ее исчезновению.

Главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева попросила власти Украины сделать все, чтобы найти Викторию Рощину, а также призвала российские власти немедленно освободить журналистку.

Виктория Рощина с начала полномасштабного российского вторжения готовила репортажи для «Громадьске», «Украинской правды», «Радио Свобода». В марте 2022 года Рощину задержали сотрудники ФСБ России, когда она выезжала из Бердянска в направлении Мариуполя. Тогда журналистку удерживали десять дней, после чего отпустили. В 2022 году Международный женский медийный фонд наградил ее премией «За мужество в журналистике».