Внештатного журналиста «Крым.Реалии» Владислава Есипенко приговорили к шести годам колонии по делу о хранении гранаты. Он назвал дело политическим

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Симферопольский районный суд Крыма приговорил внештатного журналиста « » Владислава Есипенко к шести годам колонии общего режима и штрафу в 110 тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Гособвинитель просил для Есипенко 11 заключения, защита настаивала на оправдательном приговоре. Теперь адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Сам журналист в последнем слове назвал свое дело политическим. «Я считаю это дело политическим. Почему? Потому что я журналист украинского издания и, скорее всего, сотрудники ФСБ хотели показать, насколько неприемлема свобода слова», — сказал он.

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Владислав Есипенко — гражданин Украины и России. Освещал в Крыму социальную и экологическую проблематику, снимал опросы местных жителей.

ФСБ задержала Есипенко в Крыму в марте 2021 года. При задержании у него в автомобиле обнаружили самодельное взрывное устройство. Журналиста обвинили в незаконном хранении и переделке взрывных устройств (части 1 статьей 222.1 и 223.1 УК РФ). Как писал «Интерфакс», речь идет о гранате. По данным ФСБ, Есипенко по заданию украинской разведки снимал в Крыму места массового пребывания людей и объекты жизнеобеспечения.

Есипенко сначала дал признательные показания, а затем отказался от них, заявив об избиениях и пытках, в том числе током. По данным «Крым.Реалии», после задержания к журналисту почти месяц не пускали независимых адвокатов.

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