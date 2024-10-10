Украина подтвердила гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену. В 2023 году она пропала на оккупированных РФ территориях

Власти Украины подтвердили информацию о том, что украинская журналистка Виктория Рощина умерла на территории России, сообщил в эфире телемарафона руководитель пресс-службы Координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

По его словам, обстоятельства гибели Рощиной неизвестны.

Первым о смерти Рощиной во время этапирования из Таганрога в Москву сообщил председатель комитета Верховной рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин. По его словам, семья Рощиной получила информацию об этом от российских властей. Однако позже пост Юрчишина о гибели журналистки был удален.

В свою очередь представитель военной разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов рассказал, что Рощина была включена в список на обмен между Россией и Украиной и в ближайшее время должна была вернуться домой.

Когда умерла журналистка и когда должен был состояться обмен, неизвестно.

Обновление. По данным украинского издания «Грати», 10 октября отцу Рощиной пришло письмо от Минобороны России, датированное 2 октября 2024 года. В нем указана дата смерти журналистки — 19 сентября. В письме также говорится, что ее тело передадут украинской стороне «в рамках обмена телами задержанных лиц». Обстоятельства и причины смерти там не сообщаются.

Виктория Рощина с начала полномасштабного российского вторжения в Украину готовила репортажи для Hromadske, «Украинской правды» и «Радио Свобода». В марте 2022 года ее задержали сотрудники ФСБ, когда она выезжала из Бердянска в направлении Мариуполя. Журналистку удерживали десять дней, после чего отпустили. Международный женский медийный фонд наградил ее премией «За мужество в журналистике». В августе 2023-го Рощина пропала без вести во время подготовки репортажа на оккупированных РФ территориях Украины. Только в мае 2024-го российская сторона сообщила, что Рощина была задержана и находится на территории РФ.

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