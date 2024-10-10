Депутат Верховной рады заявил, что родители украинской журналистки Виктории Рощиной получили сообщение о ее смерти. Она пропала на оккупированной РФ территории в 2023 году

Обновление. Украинский депутат Ярослав Юрчишин удалил пост о смерти Виктории Рощиной (его копия доступна в сервисе Tgstat). Перед этим он написал, что ждет подтверждения сообщения о гибели Рощиной от украинских правоохранительных органов, отмечает Hromadske. В связи с этим мы изменили заголовок новости.

Украинская журналистка Виктория Рощина, которая пропала во время подготовки репортажа на оккупированной РФ территории Украины летом 2023 года, умерла при этапировании из Таганрога в Москву.

Российские власти сообщили о смерти журналистки ее отцу Владимиру Рощину, сообщил депутат, председатель комитета Верховной рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин.

Когда именно умерла журналистка и что стало причиной ее смерти, не уточняется. В каком статусе и зачем перевозили Рощину, неизвестно.

«Талантливую журналистку россияне взяли заложницей в августе 2023. А теперь убили», — прокомментировал сообщение о смерти журналистки Юрчишин. Он пообещал отцу Рощиной «сделать все возможное, чтобы убийцы его дочери понесли заслуженное наказание».

Виктория Рощина с начала полномасштабного российского вторжения в Украину готовила репортажи для Hromadske, «Украинской правды» и «Радио Свобода». В марте 2022 года ее задержали сотрудники ФСБ России, когда она выезжала из Бердянска в направлении Мариуполя. Журналистку удерживали десять дней, после чего отпустили. В 2022 году Международный женский медийный фонд наградил ее премией «За мужество в журналистике».

В августе 2023-го Рощина пропала без вести во время подготовки репортажа на оккупированных РФ территориях Украины. По словам Владимира Рощина, в конце июля его дочь выехала из Украины в Польшу, а затем собиралась через Россию попасть на оккупированный восток Украины. В последний раз она выходила на связь с родителями 3 августа.

В мае 2024-го Минобороны РФ подтвердило родителям журналистки, что российские власти удерживают Рощину в заключении где-то на территории России. Под каким предлогом ее задержали, неизвестно. Международный комитет Красного креста также сообщал, что Рощина находится в российском плену, но доступа к ней нет.

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