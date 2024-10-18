В Украину вернули 500 тел убитых военных

Власти Украины вернули 501 тело убитого военнослужащего ВСУ, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Власти Украины репатриировали 382 тела военных, погибших на авдеевском направлении, 56 тел солдат, убитых на бахмутском направлении, 45 тел военнослужащих, погибших на марьинском направлении, четыре тела военных с запорожского направления, семь тел солдат, воевавших на луганском направлении, а также «одно тело из морга на территории РФ».

Когда именно были убиты эти военные, не уточняется.

«ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения», — говорится в сообщении.

Минобороны России об обмене телами погибших военных пока не сообщало.

Украинский проект «Хочу найти» утверждает, что РФ получила 89 тел погибших российских военных. «Это тела и останки найденные украинскими поисковыми группами в Курской области, а также в районе украинских населенных пунктов Терны, Макеевка, Красногоровка, Орловка, Невское и Ямполь», — заявил проект. Информацию об этом РБК подтвердил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам Шамсаил Саралиев.

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