В Украину вернули 500 тел убитых военных
Власти Украины вернули 501 тело убитого военнослужащего ВСУ, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Власти Украины репатриировали 382 тела военных, погибших на авдеевском направлении, 56 тел солдат, убитых на бахмутском направлении, 45 тел военнослужащих, погибших на марьинском направлении, четыре тела военных с запорожского направления, семь тел солдат, воевавших на луганском направлении, а также «одно тело из морга на территории РФ».
Когда именно были убиты эти военные, не уточняется.
«ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения», — говорится в сообщении.
Минобороны России об обмене телами погибших военных пока не сообщало.
Украинский проект «Хочу найти» утверждает, что РФ получила 89 тел погибших российских военных. «Это тела и останки найденные украинскими поисковыми группами в Курской области, а также в районе украинских населенных пунктов Терны, Макеевка, Красногоровка, Орловка, Невское и Ямполь», — заявил проект. Информацию об этом РБК подтвердил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.