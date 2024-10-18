Министерство обороны РФ сообщило вечером 18 октября, что в результате переговоров с территории, подконтрольной Украине, вернулись 95 российских военнослужащих, взамен Украине передали 95 военнопленных ВСУ.

Все российские военные находятся в Беларуси, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. В дальнейшем их переправят в Россию, чтобы пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

Российская сторона отметила, что в переговорах участвовали Объединённые Арабские Эмираты.

Украинские власти на момент публикации не комментировали информацию об обмене пленными.

Ранее 18 октября украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что власти Украины вернули 501 тело убитого военнослужащего ВСУ. Украинский проект «Хочу найти» заявил, что Россия получила 89 тел погибших российских военных. В Минобороны РФ не комментировали обмен телами погибших военных.