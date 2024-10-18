Война Девятьсот шестьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 968-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за ходом боевых действий и связанными с ними событиями в остальном мире.

Что происходило 17 октября

Война Девятьсот шестьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»

Что происходило 17 октября