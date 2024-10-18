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Война Девятьсот шестьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 октября читайте здесь.
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- Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 18 октября российские войска выпустили по территории Украины 135 беспилотников. По данным украинской армии, 80 дронов сбиты над Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областями. Еще 44 беспилотника «локационно потеряны», два — улетели в Беларусь, 10 — все еще находятся в воздушном пространстве Украины.
- Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что украинский президент позволил войне начаться. Он также раскритиковал Зеленского за то, что тот, по его мнению, не стремится к миру с Россией. «Это не значит, что я не хочу ему помогать, потому что мне очень жаль этих людей. Но ему не следовало позволять этой войне начинаться. Война проиграна», — цитирует Трампа Reuters.
- Президент США Джо Байден прибыл в Берлин с кратким визитом. Там он обсудит российско-украинскую войну с лидерами Германии, Франции и Великобритании.
Фото на обложке: Ed Ram / The Washington Post / Getty Images