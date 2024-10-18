Офис генпрокурора Украины: российские военные в Нью-Йорке убили раненого солдата ВСУ, сдавшегося в плен

Российские военные в Донецкой области застрелили, вероятно, раненого военнослужащего ВСУ, который сдался в плен, сообщил офис генерального прокурора Украины.

По данным ведомства, солдат ВСУ, вероятно, получил ранение, когда выполнял боевое задание на бахмутском направлении. Здание, в котором он находился, захватили российские военные, а раненого украинца, как утверждается в посте прокуратуры, взяли в плен.

В итоге российские военные, говорится в сообщении, застрелили безоружного солдата ВСУ. По информации офиса генпрокурора, это произошло утром 6 сентября вблизи Фенольного завода на территории поселка Нью-Йорк Донецкой области.

К своему заявлению офис прикрепил снимок — предположительно, скриншот записи с беспилотника. На нем изображен как минимум один человек в военной форме, выходящий из частично разрушенного здания. Другие детали из-за качества снимка разобрать трудно.

В прокуратуре отметили, что убийство военнопленных грубо нарушает Женевскую конвенцию и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Украинская прокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

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