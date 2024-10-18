Владимир Путин сообщил, что не поедет на саммит «Большой двадцатки» ( ), который в ноябре 2024 года пройдет в Бразилии. Он объяснил свое решение тем, что не хочет срывать мероприятие.

Как обратил внимание телеграм-канал Faridaily в ходе встречи с руководителями СМИ стран , журналист бразильского CNN спросил Путина, боится ли он ареста по ордеру Международного уголовного суда (МУС) на саммите G20.

«Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом [Бразилии] Лулой прекрасные, дружеские отношения. Что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно все понимаем, что даже если исключить этот МУС, все разговоры будут только об этом. Фактически сорвем работу „Двадцатки“. Зачем?» — сказал Путин, не ответив на вопрос напрямую.

Президент России добавил, что найдет, «кто на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии». При этом он считает, что МУС — организация, которая «не носит универсального характера и не является самостоятельной», а уважение к ней «находится на низком профиле».

Путин отметил, что ордер на его арест, выданный МУС, можно «легко обойти»: «Решение вопроса подобного рода очень легко обходится: достаточно подписать межправсоглашение и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. <…> По большому счету, можно подписать межправсоглашение, и никто не будет поставлен в сложное положение. Вот и все, и дело с концом».

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина в марте 2023 года. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных российской армией территорий Украины в Россию.

Бразилия признает юрисдикцию МУС. Страна ратифицировала Римский статут, учреждающий этот суд.

Будут ли судить когда-нибудьПутина

Гаагский суд выдал ордер на арест Путина. Его правда могут арестовать? А судить будут?

Будут ли судить когда-нибудьПутина

Гаагский суд выдал ордер на арест Путина. Его правда могут арестовать? А судить будут?