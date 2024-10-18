Apple сообщила «Радио Свобода», что удалит все приложения холдинга по требованию Роскомнадзора. Это плохие новости! Срочно скачайте наше приложение, чтобы оставаться на связи

Компания Apple уведомила радиовещательную организацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», что удалит все приложения холдинга из российского App Store по требованию Роскомнадзора. Об этом со ссылкой на письмо Apple сообщает 18 октября телеканал «Настоящее время», проект «Радио Свобода».

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В письме Apple говорится, что приложения «Радио Свобода» решили удалить из-за того, что они «содержат контент, который является незаконным в России и не соответствует правилам проверки приложений». В приложениях содержатся материалы организации, объявленной в России «нежелательной», сказано в письме.

В App Store по состоянию на вечер 18 октября оставались доступны все приложения холдинга, кроме «Настоящего времени» и «Радио Азаттык».

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» — независимая американская медиакорпорация, которая финансируется за счет гранта конгресса США через Агентство по глобальным медиа. Корпорация работает с 23 странах, преимущественно там, где свобода СМИ ограничена.

После начала полномасштабной российско-украинской войны в России заблокировали сайты проектов «Радио Свобода», как и многих других независимых СМИ, в том числе «Медузы». Власти РФ в феврале 2024 года объявили «Радио Свобода» «нежелательной» организацией.