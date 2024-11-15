Apple удалила из российского App Store приложение «Радио Свобода» по требованию Роскомнадзора

Компания Apple уведомила «Радио Свобода», что удалила из российского App Store приложение «Свобода» по требованию Роскомнадзора.

Согласно уведомлению, Роскомнадзор сообщил Apple, что приложение содержит «информационные материалы организации, деятельность которой на территории России признана нежелательной».

В приложении «Свобода» публиковался контент русской службы радиостанции и ее проектов «Сибирь.Реалии» и «Север.Реалии».

«Приложение „Свобода“ по-прежнему доступно в AppStore для других стран», — добавили в «Радио Свобода».

В середине октября Apple уведомила «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», что удалит все приложения холдинга из российского App Store по требованию Роскомнадзора. В письме Apple говорится, что приложения «Радио Свобода» решили удалить из-за того, что они «содержат контент, который является незаконным в России и не соответствует правилам проверки приложений».

14 ноября СМИ обратили внимание, что в приложении «Подкасты» от Apple у российских пользователей пропали подкасты от «Русской службы Би-би-си», издания The Insider и радио «Эхо Москвы».

Компанию Apple, которая официально прекратила поставки своих устройств в Россию вскоре после начала войны, неоднократно уличали в выполнении требований Роскомнадзора.

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