Apple скрыла для пользователей из России подкасты «Русской службы Би‑би‑си» и The Insider

В приложении «Подкасты» от Apple у российских пользователей пропали подкасты от «Русской службы Би-би-си», издания The Insider и . Внимание на это обратила «Медиазона».

Сейчас пользователям доступны только уже прослушанные и скачанные записи. Те пользователи, которые ранее никогда не слушали скрытые подкасты, найти их в поиске не могут.

У «Русской службы Би-би-си» недоступен только ежедневный новостной подкаст «Что это было?»; другие пять подкастов, которые выпускает редакция, пользователи Apple из России по-прежнему могут слушать.

Когда именно Apple скрыла подкасты, неясно. За пределами России записи по-прежнему доступны. Также доступ к ним можно получить при подключении дополнительного аккаунта Apple с другим регионом.

Компанию Apple, которая официально прекратила поставки своих устройств в Россию вскоре после начала войны, неоднократно уличали в неофициальном сотрудничестве с Роскомнадзором. Так, в сентябре 2024 года из российского App Store без публичного уведомления пропали 98 VPN-приложений. Также компания удаляла из своего магазина приложения заблокированных в РФ иностранных СМИ.