Apple удалила 98 VPN-приложений из российского App Store

Компания Apple удалила из российского App Store 98 VPN-приложений, пишет «Роскомсвобода» со ссылкой на исследование проекта GreatFire, который отслеживает состояние сайтов, подвергающихся цензуре.

При этом только за два последних месяца — с начала июля по 18 сентября — компания удалила почти 60 приложений VPN. В исследовании также говорится, что более 20% VPN-приложений были заблокированы без публичных уведомлений со стороны Apple.

4 июля Роскомнадзор сообщал, что Apple заблокировала в App Store на территории России лишь 25 VPN-приложений.

«Тайное удаление Apple почти 60 VPN-приложений из российского App Store не только вызывает тревогу — это прямая угроза цифровой свободе и конфиденциальности. Одностороннее ограничение доступа к этим важным инструментам без прозрачности или должного процесса делает Apple соучастником в обеспечении государственной цензуры. Мы требуем, чтобы Apple соблюдала свои обязательства в области прав человека и предоставила четкое объяснение этих действий», — отметил директор проекта App Censorship в GreatFire Бенджамин Исмаил.

Блокировки VPN-сервисов в России начались еще до полномасштабной войны в Украине, однако в последнее время пользователи стали фиксировать их чаще. 4 июля сервисы Red Shield VPN и Le VPN опубликовали уведомления, полученные от Apple, в которых говорится, что приложения были удалены из App Store по требованию Роскомнадзора, поскольку содержали «незаконный в России контент». Тогда же сообщалось, что из российского App Store удалены также приложения Proton VPN и NordVPN.

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