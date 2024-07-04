Apple по требованию Роскомнадзора удалил из российского магазина несколько приложений VPN

Несколько VPN-сервисов сообщили об удалении своих приложений из российского магазина App Store.

Сервисы Red Shield VPN и Le VPN опубликовали уведомления, полученные от Apple, в которых говорится, что приложения были удалены из App Store по требованию Роскомнадзора, поскольку содержали «незаконный в России контент». Разработчикам предлагается самостоятельно связаться с Роскомнадзором для уточнения причин.

Основатели Red Shield VPN пишут, что им известно об удалении как минимум еще одного приложения VPN. Его название не приводится.

Директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев в своем телеграм-канале также пишет, что Apple удалила из российского AppStore ряд клиентов VPN. «Пока достоверно знаю о двух. Названия сообщу позже», — говорится в сообщении.

По данным «Медиазоны», из российского App Store удалены также приложения Proton VPN и NordVPN.

Блокировки VPN-сервисов в России начались еще до полномасштабной войны в Украине, однако в последнее время пользователи стали фиксировать их чаще. В августе 2023 года российские пользователи массово сообщали о сбоях в работе VPN-сервисов. В частности, стало известно о проблемах в работе популярных VPN-протоколов OpenVPN и WireGuard.

В феврале 2024 года ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор сообщил, что с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. В Роскомнадзоре РБК пояснили, что ведомство получит право самостоятельно принимать решение блокировать ресурсы, где будет распространяться информация об обходе блокировок, так как распространение таких сведений уже запрещено.

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