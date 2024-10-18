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В Донбассе продолжается наступление войск РФ. Что происходит возле линии фронта, где бойцы ВСУ держат оборону. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска продолжают наступление в Донецкой области Украины. Захватив в начале октября Угледар, ВС РФ продвигаются в сторону Курахово. После падения Угледара, писала «Медуза» в свежей сводке о ходе боев, положение украинских войск в южном Донбассе остается крайне тяжелым. Существует опасность, что весь южный Донбасс может быть оккупирован войсками РФ к концу года. Украинские военные продолжают держать оборону, замедляя продвижение российских войск. Эти фотографии показывают, что происходит с украинской стороны фронта.