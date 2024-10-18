В Донбассе продолжается наступление войск РФ. Что происходит возле линии фронта, где бойцы ВСУ держат оборону. Фотографии

Российские войска продолжают наступление в Донецкой области Украины. Захватив в начале октября Угледар, ВС РФ продвигаются в сторону Курахово. После падения Угледара, писала «Медуза» в свежей сводке о ходе боев, положение украинских войск в южном Донбассе остается крайне тяжелым. Существует опасность, что весь южный Донбасс может быть оккупирован войсками РФ к концу года. Украинские военные продолжают держать оборону, замедляя продвижение российских войск. Эти фотографии показывают, что происходит с украинской стороны фронта.

Американский бронетранспортер M113 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ возле Курахово. 14 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ готовятся отправиться на бронетранспортере M113 на линию фронта. 14 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ едят после возвращения с линии фронта в районе Курахово. 13 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Боец 110-й механизированной бригады в одном из домов рядом с Курахово, который сейчас военные используют для своих целей. 13 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

На стенах в доме, где временно разместились украинские военные, детские рисунки, поддерживающие бойцов ВСУ. 13 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады в месте временного размещения возле Курахово. 13 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Бойцы 33-й механизированной бригады перед отправкой на линию фронта. 14 октября 2024 года Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Хроника войны. 18 октября 2024 года

Война Девятьсот шестьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 18 октября 2024 года

Война Девятьсот шестьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»