Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что с планом Зеленского «победить нельзя». Он снова призвал к переговорам с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, с таким планом «победить нельзя». Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, его слова приводит издание Index.

Орбан утверждает, что страны ЕС «были шокированы», изучив «план победы» Зеленского.

«Мы [Венгрия] не поддерживаем это, потому что это не план победы Венгрии. Мы не участвовали в войне и не будем в ней участвовать. С таким планом победить нельзя», — заявил венгерский премьер.

Он отметил, что было бы лучше вести переговоры с позиции силы, но «мы слабы». «Хорошая идея — не воевать, а добиться прекращения огня и положить конец войне. У каждого есть стратегия войны, у нас есть стратегия мира», — сказал Орбан.

Премьер Венгрии уже во второй раз критикует план Зеленского. После того, как украинский президент представил его в Верховной Раде, Орбан опубликовал пост в фейсбуке, где назвал «план победы» «более чем пугающим». Он снова призвал ЕС «изменить текущую стратегию».

«Это не значит, что нам нужно больше войн, больше опасного и дальнобойного оружия. Нам нужно перейти от стратегии войны к стратегии мира. Нам нужно прекращение огня и мирные переговоры», — написал Орбан, добавив, что призывает канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона «как можно скорее» начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, «чтобы мы могли найти выход из этой ситуации».

«План победы» Владимира Зеленского состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Предложенная стратегия, по словам президента, призвана усилить Украину и ее позиции, чтобы после войны страна «была с мускулами». Воплотить этот план, считает президент Украины, можно с партнерами страны. Один из пунктов плана — приглашение Украины в НАТО. Кроме того, Зеленский предложил «разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания».

В начале июля Виктор Орбан в рамках своей миротворческой миссии посетил Киев и Москву, где встретился с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным соответственно. Власти Евросоюза раскритиковали Орбана за встречу с Путиным в Кремле, заявив, что венгерский премьер не представляет интересы ЕС, а после начала полномасштабной войны в Украине Евросовет выступает против официальных контактов между союзом и президентом РФ.