В Кремле считают «план победы» Владимира Зеленского «недальновидным» и «безрасудным», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Основная подноготная „плана“ заключается в том, что он [Зеленский] хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности. То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

Это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока [НАТО] и Российской Федерации, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями. Мы видим по реакции европейцев, даже по реакции НАТО, что они вовсе не рады слышать такие нелогичные, ну и просто, откровенно говоря, неумные предложения.

16 октября Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, представил «план победы» в российско-украинской войне. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Среди них — приглашение Украины в НАТО и неядерное сдерживание России. Предложенная стратегия, по словам Зеленского, призвана усилить Украину и ее позиции, чтобы после войны страна «была с мускулами». По его мнению, если начать выполнять пункты стратегии сейчас, то войну можно завершить не позднее 2025 года. 17 октября президент Украины представил «план победы» на заседании Евросовета в Брюсселе.