Пресс-служба президента Украины / Anadolu Agency / Getty Images

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы» в российско-украинской войне. Один из его пунктов называется «Сдерживание». Украина предлагает разместить на своей территории «комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания», который будет достаточным для защиты страны от любой военной угрозы со стороны России и «который сузит вариативность действий РФ» до таких перспектив: либо присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, либо гарантированно потерять возможность продолжать агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания. Этот пункт также содержит секретное приложение, которое уже получили лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Опрошенные The Times аналитики и военные источники предполагают, что «комплексный пакет сдерживания» может включать в себя различные усилия и виды оружия, среди которых — разработка баллистических ракет, наращивание инфраструктуры НАТО и увеличение численности прошедших войну украинских военных. По словам украинского военного источника, вероятно, Зеленский имел в виду нанесение дальних ударов, для чего потребуются баллистические ракеты и беспилотники, которые смогут достигать целей на гораздо большем расстоянии, чем это возможно сейчас.

Собеседник издания отметил, что Украина, вероятно, также хотела бы получить поддержку от союзников в производстве оружия большой дальности на своей территории. В этом случае, как считают в Киеве, на такое оружие не будут распространяться ограничения Запада, которые действуют сейчас.

О чем говорится в «плане победы»

Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы» Один из пунктов — «возвращать войну на территорию России»

О чем говорится в «плане победы»

Зеленский представил в Верховной раде свой «план победы» Один из пунктов — «возвращать войну на территорию России»

Бывший офицер британской армии и военный аналитик Джастин Крамп считает, что пакет неядерного сдерживания предполагает «долгосрочное базирование западных войск на территории Украины». Размещение западных военных послужит «сдерживающим фактором», так как Россия будет стремиться избежать потерь в войсках НАТО, полагает эксперт. По оценке Крампа, это выглядит как «новый вариант Западной Германии времен холодной войны». В этом случае Киев, по мнению аналитика, может заявить: «Дайте нам много войск. Вы можете инвестировать в наши энергоресурсы и минералы, но если вы разместите здесь войска, это будет означать, что в случае нападения в будущем на нас русские будут целиться в британские войска».

The Times отмечает, что НАТО вряд ли захочет направлять войска на территорию, где продолжается конфликт. Если западные солдаты погибнут, то такие страны как Великобритания могут быть быстро втянуты в конфликт, что приблизит третью мировую войну.

По мнению других собеседников издания, Зеленский сосредоточится на укреплении украинской армии, чтобы она смогла в будущем сдерживать Россию. Старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Бен Барри считает, что пункт «плана победы» про сдерживание означает, что «после окончания войны в Украине должно быть достаточно украинских войск, чтобы сдержать любое российское нападение». Это касается не только сухопутных войск, но и военно-морских и военно-воздушных сил.

Читайте также

Зеленский за два дня посетил Лондон, Париж, Рим и Берлин. Чего он требовал от союзников? И чего он может добиться? Версия журналистов Politico

Читайте также

Зеленский за два дня посетил Лондон, Париж, Рим и Берлин. Чего он требовал от союзников? И чего он может добиться? Версия журналистов Politico