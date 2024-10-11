Зеленский за два дня посетил Лондон, Париж, Рим и Берлин. Чего он требовал от союзников? И чего он может добиться? Версия журналистов Politico

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Париже, 10 октября 2024 года Stephanie Lecocq / Reuters / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский 10-11 октября посещает сразу четыре европейские столицы — Лондон, Париж, Рим и Берлин. Эта поездка случилась спонтанно — первоначально планировалось, что Зеленский приедет только в Германию на заседание контактной группы в формате «Рамштайн» с участием президента США Джо Байдена. Из-за урагана «Милтон» Байден отменил свой визит в Европу, после чего было решено отменить и «Рамштайн». Тогда Зеленский поехал на двусторонние встречи с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии. Издание Politico составило список основных просьб Киева к Западу, которые наверняка обсуждались на этих встречах — и оценило вероятность удовлетворения каждой из них.

Дорога в НАТО

В Киеве, напоминает Politico, рассматривают получение Украиной гарантий безопасности от НАТО как единственный способ предотвратить новое нападение России в будущем. Однако, считает издание, получить явное приглашение в ближайшее время — «непростая задача»: хотя в НАТО неоднократно заявляли, что однажды Украина будет членом альянса, точных сроков пока нет и не предвидится.

На этом фоне в последние месяцы Киев подписал около двух десятков двусторонних соглашений с разными странами (в том числе членами НАТО), направленных на установление более тесных связей в сфере безопасности — однако они даже близко не содержат в себе обязательств, сравнимых с гарантиями безопасности НАТО.

Шансы на успех в этом вопросе по итогам поездки: 1 из 5.

Как продвигается диалог с США о вступлении в НАТО Украина стала более открытой к переговорам о прекращении огня. Байден может «продвинуть» статус заявки Украины на членство в НАТО Financial Times — об итогах визита Зеленского в США

Защита украинского неба

Украина призывает западных союзников — в первую очередь, Польшу и Румынию — приблизить свои ПВО к границам и использовать их для уничтожения российских беспилотников и ракет над западной частью Украины. Однако в НАТО опасаются эскалации, указывая, что такой подход будет «совсем иным уровнем вмешательства» альянса в конфликт.

В Киеве указывают, что США помогают Израилю сбивать иранские ракеты — и призывают союзников «к такой же решимости» при защите Украины.

Также Украина просит об усилении своей собственной ПВО — дополнительных поставках американских систем Patriot и франко-итальянских SAMP/T.

Шансы на успех: использование ПВО Польши и Румынии — 1 из 5, усиление ПВО Украины — 4 из 5.

Удары по территории России

На встрече в Лондоне с премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский в очередной раз заявил, что настаивает на пересмотре ограничений, которые запрещают Украине поражать цели в глубине российской территории западным оружием.

Рютте фактически выразил поддержку Зеленскому в этом вопросе, но при этом подчеркнул, что окончательное решение принимает не альянс, а отдельная страна — поставщик конкретного типа оружия. «Будут ли делать это отдельные союзники, всегда зависит от них», — сказал он.

Ранее в прессе неоднократно появлялись неофициальные сообщения о том, что США и Великобритания якобы уже дали такие разрешения Украине, однако на официальном уровне это не подтверждалось и свидетельств использования такого оружия пока нет. Союзники опасаются, что такое разрешение может привести к неконтролируемой эскалации, пишет Politico, — вплоть до ядерного ответа России.

Шансы на успех: 1 из 5.

Поставки ракет Taurus

Как напоминает Politico, с условием использования только на оккупированных и прифронтовых территориях, ограниченные партии ракет большой дальности Украине поставили все крупнейшие западные союзники (США, Великобритания, Франция и Италия) — но этого до сих пор не сделала Германия.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на протяжении многих месяцев неоднократно категорически отказывал в соответствующих просьбах — несмотря на сильное дипломатическое давление как со стороны Украины и союзников, так и со стороны многих политиков в самой Германии, в том числе главы МИД Анналены Бербок.

Германия остается одним из крупнейших военных доноров Украины — так, 9 октября Бундестаг утвердил выделение дополнительных 400 миллионов евро до конца 2024 года на поставки систем ПВО, танков и боеприпасов. Однако, предполагает Politico, позиция официального Берлина по ракетам Taurus почти наверняка останется неизменной.

Шансы на успех: 1 из 5.

Превращение Украины в «арсенал демократии»

Помимо новых поставок уже готового оружия, одна из задач Украины — привлечение инвестиций в собственную военную промышленность, которые могут укрепить ее экономику и обеспечить армию боеприпасами, которые она сможет свободно использовать против России.

Как напоминает Politico, многие крупные военные производители, такие как Rheinmetall, Nammo и Saab, уже запустили программы, в рамках которых совместно с местными предприятиями производят боеприпасы и вооружения на территории Украины.

Зеленский еще до отмены «Рамштайна» заявлял, что собирается поднять вопрос расширения такого сотрудничества на этой встрече.

Шансы на успех: 5 из 5.

Что происходит на фронте

Российские войска начали новое масштабное наступление в Курской области Украинские подразделения могут попасть в окружение к северо-западу от Суджи

Что происходит на фронте

Российские войска начали новое масштабное наступление в Курской области Украинские подразделения могут попасть в окружение к северо-западу от Суджи