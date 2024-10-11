Зеленский за два дня посетил Лондон, Париж, Рим и Берлин. Чего он требовал от союзников? И чего он может добиться? Версия журналистов Politico
Президент Украины Владимир Зеленский 10-11 октября посещает сразу четыре европейские столицы — Лондон, Париж, Рим и Берлин. Эта поездка случилась спонтанно — первоначально планировалось, что Зеленский приедет только в Германию на заседание контактной группы в формате «Рамштайн» с участием президента США Джо Байдена. Из-за урагана «Милтон» Байден отменил свой визит в Европу, после чего было решено отменить и «Рамштайн». Тогда Зеленский поехал на двусторонние встречи с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии. Издание Politico составило список основных просьб Киева к Западу, которые наверняка обсуждались на этих встречах — и оценило вероятность удовлетворения каждой из них.
Дорога в НАТО
В Киеве, напоминает Politico, рассматривают получение Украиной гарантий безопасности от НАТО как единственный способ предотвратить новое нападение России в будущем. Однако, считает издание, получить явное приглашение в ближайшее время — «непростая задача»: хотя в НАТО неоднократно заявляли, что однажды Украина будет членом альянса, точных сроков пока нет и не предвидится.
На этом фоне в последние месяцы Киев подписал около двух десятков двусторонних соглашений с разными странами (в том числе членами НАТО), направленных на установление более тесных связей в сфере безопасности — однако они даже близко не содержат в себе обязательств, сравнимых с гарантиями безопасности НАТО.
Шансы на успех в этом вопросе по итогам поездки: 1 из 5.
Защита украинского неба
Украина призывает западных союзников — в первую очередь, Польшу и Румынию — приблизить свои ПВО к границам и использовать их для уничтожения российских беспилотников и ракет над западной частью Украины. Однако в НАТО опасаются эскалации, указывая, что такой подход будет «совсем иным уровнем вмешательства» альянса в конфликт.
В Киеве указывают, что США помогают Израилю сбивать иранские ракеты — и призывают союзников «к такой же решимости» при защите Украины.
Также Украина просит об усилении своей собственной ПВО — дополнительных поставках американских систем Patriot и франко-итальянских SAMP/T.
Шансы на успех: использование ПВО Польши и Румынии — 1 из 5, усиление ПВО Украины — 4 из 5.
Удары по территории России
На встрече в Лондоне с премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский в очередной раз заявил, что настаивает на пересмотре ограничений, которые запрещают Украине поражать цели в глубине российской территории западным оружием.
Рютте фактически выразил поддержку Зеленскому в этом вопросе, но при этом подчеркнул, что окончательное решение принимает не альянс, а отдельная страна — поставщик конкретного типа оружия. «Будут ли делать это отдельные союзники, всегда зависит от них», — сказал он.
Ранее в прессе неоднократно появлялись неофициальные сообщения о том, что США и Великобритания якобы уже дали такие разрешения Украине, однако на официальном уровне это не подтверждалось и свидетельств использования такого оружия пока нет. Союзники опасаются, что такое разрешение может привести к неконтролируемой эскалации, пишет Politico, — вплоть до ядерного ответа России.
Шансы на успех: 1 из 5.
Поставки ракет Taurus
Как напоминает Politico, с условием использования только на оккупированных и прифронтовых территориях, ограниченные партии ракет большой дальности Украине поставили все крупнейшие западные союзники (США, Великобритания, Франция и Италия) — но этого до сих пор не сделала Германия.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на протяжении многих месяцев неоднократно категорически отказывал в соответствующих просьбах — несмотря на сильное дипломатическое давление как со стороны Украины и союзников, так и со стороны многих политиков в самой Германии, в том числе главы МИД Анналены Бербок.
Германия остается одним из крупнейших военных доноров Украины — так, 9 октября Бундестаг утвердил выделение дополнительных 400 миллионов евро до конца 2024 года на поставки систем ПВО, танков и боеприпасов. Однако, предполагает Politico, позиция официального Берлина по ракетам Taurus почти наверняка останется неизменной.
Шансы на успех: 1 из 5.
Превращение Украины в «арсенал демократии»
Помимо новых поставок уже готового оружия, одна из задач Украины — привлечение инвестиций в собственную военную промышленность, которые могут укрепить ее экономику и обеспечить армию боеприпасами, которые она сможет свободно использовать против России.
Как напоминает Politico, многие крупные военные производители, такие как Rheinmetall, Nammo и Saab, уже запустили программы, в рамках которых совместно с местными предприятиями производят боеприпасы и вооружения на территории Украины.
Зеленский еще до отмены «Рамштайна» заявлял, что собирается поднять вопрос расширения такого сотрудничества на этой встрече.
Шансы на успех: 5 из 5.