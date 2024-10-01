Владимир Зеленский и Джо Байден на встрече в Белом доме. 26 сентября 2024 года Capital Pictures / Scanpix / LETA

Президент США Джо Байден может «продвинуть» статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как его президентские полномочия истекут в январе 2025 года, сообщила 1 октября газета Financial Times. Есть предварительные признаки того, что президент США пойдет на это, рассказал изданию неназванный западный чиновник, осведомленный о переговорах Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, прошедших в Вашингтоне в сентябре. Другие подробности источник не привел.

Зеленский, покидая Вашингтон, заявил, что октябрь станет «временем принятия решений». Как отмечает FT, Байден в октябре посетит Германию, он будет председательствовать на встрече контактной группы по военной помощи Украине, намеченной на 12 октября на авиабазе Рамштайн.

Членство в НАТО — один из пунктов «плана победы» Владимира Зеленского, который он представил во время визита в США, говорил глава администрации президента Украины Андрей Ермак. По данным Financial Times, американских чиновников «не впечатлил» предложенный план, который среди прочего предполагает предоставление «огромного количества западного оружия». О том, что план «не впечатлил» Белый дом, ранее сообщала газета The Wall Street Journal.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил Financial Times, что «план победы» Зеленского повторяет старые цели, но его реальное значение в том, что он смещает цели Украины в войне с полного освобождения своей территории на перелом боевых действий в пользу украинской армии. «Это попытка изменить траекторию войны и привлечь Россию за стол переговоров. Зеленский действительно верит в это», — сказал источник.

Другой главной темой визита Зеленского в Вашингтон стала попытка добиться от Запада разрешения для Украины наносить удары по территории России дальнобойными ракетами. Администрация Байдена выступила против этого, как и против вступления Украины в НАТО, пишет Financial Times. Оба этих вопроса, считают власти США, могут подтолкнуть Россию к эскалации конфликта.

Советник, помогавший в подготовке «плана победы» Зеленского, заявил, что, несмотря на опасения Вашингтона, возможность наносить удары по российской территории занимает центральное место в плане. Зеленский считает это одним из немногих вариантов прекращения боевых действий. По словам высокопоставленного украинского чиновника, «речь идет об ограничении возможностей России» и усилении давления, чтобы заставить ее начать переговоры. «Это реальный шанс, если мы думаем о завершении войны», — сказал источник.

Высокопоставленный украинский источник, комментируя визит Зеленского в США, сказал: «Это не было триумфом. Это не было катастрофой. Было бы наивно ожидать аплодисментов, которые мы получили два года назад».

Несколько европейских дипломатов, присутствовавших на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявили, что в тоне и содержании дискуссий о потенциальном урегулировании конфликта произошел ощутимый сдвиг. По их словам, украинские чиновники стали более открыты к обсуждению соглашения о прекращении огня, даже если российские войска останутся на территории Украины.

По словам дипломатов, новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время своего первого визита в США на частных встречах с западными коллегами обсуждал потенциальные компромиссные решения и занял более прагматичную позицию по поводу возможных переговоров по принципу «земля в обмен на безопасность», чем его предшественник.

«Мы все более открыто говорим о том, чем все закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянную мирную договоренность. И это значительное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад, когда подобные разговоры были запретными», — заявил один из западных дипломатов.

Неназванный украинский чиновник сообщил, что самое важное для Украины — это «правильные» гарантии безопасности. «Иначе это не положит конец войне, а лишь спровоцирует новую», — говорит он. Высокопоставленный западный чиновник заявил, что «земля за членство [в НАТО] — единственный выбор, и все это знают». «Никто не говорит об этом вслух… но это единственная стратегия на столе», — отметил собеседник.

Украинский чиновник сомневается, что Россия согласится на участие Украины в НАТО. «Все, что не дотягивает до полноправного членства, вряд ли будет достаточным, чтобы остановить военную агрессию Кремля. Даже если мы получим приглашение от НАТО, это ничего не будет значить. Это политическое решение», — считает он.

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