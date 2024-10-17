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Война Девятьсот шестьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 октября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- В Киеве обломки российского беспилотника упали в Деснянском районе на территории детского сада, в здании разбито окно, пострадавших нет, сообщил мэр Виталий Кличко. В военной администрации города сообщили, что при падении обломков также поврежден многоквартирный жилой дом, на трех этажах которого выбиты стекла, пострадавших предварительно нет.
- Над Украиной за ночь было сбито 22 беспилотника из 56, запущенных российскими войсками, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Беспилотники были сбиты в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях. Еще 27 дронов были «локационно потеряны», а два вышли из воздушного пространства Украины в сторону Беларуси.
- Минобороны России сообщило о 13 украинских беспилотниках, перехваченных и уничтоженных в течение ночи: шесть над Орловской областью, четыре — над Курской и три — над Брянской.
- В США для полетов на истребителях F-16 начнут готовить молодых курсантов, а не опытных летчиков, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, это может продлить ожидание полноценной эскадрильи для ВСУ по меньшей мере до весны или лета 2025 года. Решение обучать курсантов было принято в частности из-за нехватки опытных летчиков с хорошим знанием английского.
- Владимир Зеленский отправился на специальное заседание Евросовета в Брюсселе, где представит свой «план победы» европейским лидерам. Также у него планируются встречи с главой Европарламента Робертой Мецолой и генсеком НАТО Марком Рютте. Накануне «план победы», состоящий из пяти основных пунктов, был представлен в Верховной Раде Украины.
Фото на обложке: Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA