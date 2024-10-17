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За 2023 год во время транзита через территорию России «пропали» на пять миллиардов долларов, следовавшие из Евросоюза в страны Азии и Кавказа. На эти данные обратили внимание «Важные истории», рассказавшие о схеме ложного транзита, благодаря которой организован импорт санкционных товаров в РФ напрямую из ЕС.

За прошлый год в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Монголию, Армению, Азербайджан и Грузию из Евросоюза отправили подсанкционных товаров более чем на 14 миллиардов долларов. При этом, согласно данным об импорте этих стран, до них доехали товары на сумму чуть менее чем на девять миллиардов долларов.

Сотрудник компании, которая занимается ввозом в Россию санкционных товаров, рассказал журналистам, как работает схема. Компания в Центральной Азии, на Кавказе или в Китае заказывает из ЕС товар и оформляет сухопутный транзит через Россию. Груз отправляют на восточную границу Евросоюза. «Важные истории» со ссылкой на таможенные данные отмечают, что многие подсанкционные товары ввозят в РФ не только через Беларусь, но и из Латвии, Эстонии и Финляндии. Когда груз пересекает границу ЕС и оказывается в буферной зоне, его переоформляют на импорт в Россию.

«Когда груз проехал, например, польскую границу, перевозчик просто ручкой зачеркивает графу «место доставки» и пишет вместо, скажем, «Казахстан, Алматы» — «Россия, Москва». И этот комплект документов дает белорусскому пограничнику», — рассказал источник издания.

По его словам, ложный импорт обходится намного дешевле, чем ввоз товаров через третьи страны. Собеседник «Важных историй» оценил, что в среднем отправка 20-тонной фуры из Польши в Россию обойдется в 5,5 тысячи долларов, а перевозка такого же объема через Турцию будет стоить уже около 11 тысяч долларов. Кроме того, дополнительно к стоимости доставки еще может добавиться плата за простой груза в порту. Так, например, в порту Новороссийска, где принимают товары из Турции, очередь на растаможку сейчас растягивается на пять-семь дней. До начала войны и введения санкций перевозка товаров фурой из Европы стоила всего 2,5 тысячи долларов, отметил источник.

Схемой ложного импорта, как установили «Важные истории», в числе прочих пользуется крупный российский поставщик микроэлектроники «Квазар», который находится под санкциями США с мая 2023-го. Для ложного транзита компания пользуется четырьмя фирмами в Китае, Гонконге, Азербайджане и Турции. Некоторые из них задействованы в санкционном импорте и для других российских компаний.

Всего за 2023 год «Квазар» ввез в Россию напрямую из Евросоюза товаров примерно на 10 миллионов долларов — все они, по данным журналистов, прошли через финскую таможню. Не все эти товары были запрещены к импорту, но большая их часть — примерно на 5,8 миллионов долларов — поступила после введения санкций против компании.

Власти Евросоюза знают о схеме ложного транзита, отмечают «Важные истории». Например, таможня Литвы заявляла, что будет внимательнее проверять документы перевозчиков и останавливать тех, кого они считают «подозрительными».

Однако пока для этой проблемы нет решения, отметил в разговоре с «Важными историями» специалист по экспортному контролю Эрик Вудс из американского Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина: «Такой импорт сложнее всего обнаружить — для этого вам нужны люди в стране доставки, которые будут проверять, действительно ли груз доехал туда, куда заявлялось».

Какими еще схемами импорта пользуется Россия после введения санкций

Параллельный импорт работает в России уже полгода. Это то же самое, что контрабанда? Он спас страну от дефицита? А лекарства и айфоны сильно подорожали?

Какими еще схемами импорта пользуется Россия после введения санкций

Параллельный импорт работает в России уже полгода. Это то же самое, что контрабанда? Он спас страну от дефицита? А лекарства и айфоны сильно подорожали?